温州日报 2026-09-23 08:49:56

洞鞋是夏季大众出行的热门选择。但大家一定要注意，洞洞鞋材质特殊，暗藏安全隐患，儿童穿着极易发生危险。

温州网讯 轻便舒适、透气不闷脚……洞洞鞋是夏季大众出行的热门选择。但大家一定要注意，洞洞鞋材质特殊，暗藏安全隐患，儿童穿着极易发生危险。近日，龙湾区永定路某商场内，一名小女孩就因穿着洞洞鞋导致脚部被卡在自动扶梯缝隙中，情况紧急。

在接到报警后，消防救援人员第一时间赶赴现场处置。经查看，女孩因穿着洞洞鞋乘坐扶梯，鞋子被卷入扶梯侧边缝隙，脚部被死死卡住，无法挣脱。女孩因疼痛大哭，妈妈在一旁焦急万分。据悉，事发后，商场工作人员曾尝试使用工具撬开扶梯缝隙施救，但未能成功。

消防救援人员在研判现场情况后，利用撬棍精准扩张扶梯夹缝，不到2分钟，女孩便成功安全脱困。经现场初步检查，女孩仅受轻微皮外伤，骨骼未受损伤，现场众人悬着的心终于放了下来。

消防部门建议，穿洞洞鞋出行时，尽量走楼梯或乘坐直梯。如果必须坐电扶梯，应站在扶梯台阶黄色安全线内，避免鞋头靠近侧边毛刷区域，同时远离扶梯边缘和台阶连接处。带孩子出行时，家长更要谨慎，禁止孩子在扶梯上奔跑、玩耍，如发现鞋子被扶梯卷入，要第一时间按下扶梯紧急停止按钮，切勿强行拉扯。

来 源：温州日报

原标题： 商场扶梯“咬”住女童脚 只因穿了洞洞鞋

记者 杜一川 通讯员 潘柏松

本文转自：温州新闻网 66wz.com