温度新闻客户端 2026-09-23 08:52:40

近日，浙江省第十八届“红十字公益之星”名单公布，平阳林春宇入选。

温州网讯 2026年9月22日，是第十二个“世界骨髓捐献者日”。今年主题为“致敬热血英雄”，以此礼赞每一位无私奉献的捐献者，致敬每一份滚烫而纯粹的热血初心。

近日，浙江省第十八届“红十字公益之星”名单公布，平阳林春宇入选。

林春宇是一名退役军人。在温州科技职业学院毕业后应征入伍，服役于上海陆军某部。两年的军旅生涯，让“为人民服务”从一句口号变成了刻进他骨子里的信念。退伍当年，他就主动参与无偿献血，并报名加入中华骨髓库，成为一名造血干细胞捐献志愿者。

入库以来，林春宇坚持每年两次无偿献血，保持健康生活方式。2024年，他曾与一名患者初步配型成功，但因患者身体原因最终未能完成捐献，这让他深感遗憾，也更加坚定随时准备捐献的决心。2026年6月，红十字会再次通知他与北京一名患者配型成功。没有丝毫犹豫，他一口答应，并按时入院，配合完成高分辨配型、全面体检及动员剂注射。8月7日，他顺利完成造血干细胞采集，成为温州市第174例、2026年第20位造血干细胞捐献者。

“我也希望用自己的真实经历向身边亲友和青年群体普及捐献知识，消除大家对骨髓捐献的误解，号召更多人加入中华骨髓库。”林春宇说。

小知识：造血干细胞捐献又称骨髓捐献，是造血干细胞移植的前提。而造血干细胞移植技术是治疗白血病、再生障碍性贫血等血液疾病的较为有效和理想的方法。同时，人体的造血干细胞具有较强的再生能力，捐献后不会影响健康。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 平阳林春宇，全省点名表扬

平阳县融媒体中心记者 黄颖颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com