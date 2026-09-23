温州日报 2026-09-23 09:44:11

从温州的一张AI时代“工位号”营业执照出发，走向世界互联网大会的展示舞台。丹尼斯与陈聪颖的故事，既是一对跨国夫妻的创业选择，也是一座城市在AI时代对“个体创造力”的重新定义。

温州网讯 一部名为《和平之路》（The Path of Peace）的AI音乐视频，在“凝聚力量，共建和平之路”专题论坛上播放，成为2026年国际和平日纪念活动上的惊艳一幕——

写实的人物形象行走、歌唱于灵动的水墨山水间。从武汉地标黄鹤楼出发，这条由AI绘制的“和平之路”沿“一带一路”向西延伸，跨越山河湖海。不同肤色、不同民族的歌者在此汇聚，共同唱响对和平的期盼。

9月21日至22日，2026年国际和平日纪念活动在湖北武汉开幕，本次纪念活动的主题是“合作应对挑战，共建和平家园”，来自中国、毛里塔尼亚、马来西亚、保加利亚、美国、英国、俄罗斯、日本等多国的数百位嘉宾与代表现场出席。

作品的创作者，是一对定居温州的中德夫妇——德国籍的丹尼斯（Dennis）和他的温州妻子陈聪颖（Queenie）。在当天围绕“合作发展 共筑和平基石”的开放式圆桌对话环节，作为温州“爱来坞”（AI Wood，浙南AI内容创作与传播基地）国际导演代表的丹尼斯，分享了这部作品的创作理念与温州的AI创新实践。

“我叫Dennis，来自德国。我和我的中国妻子陈聪颖一起，在温州爱来坞制作AI影片。”丹尼斯介绍，“《和平之路》是一部受迈克尔·杰克逊《We Are the World》启发的AI音乐视频。视频的开头从武汉出发，沿着‘一带一路’，邀请各国友人一起歌唱。主题是要把这次相聚的能量带回家，让和平与你同行。”

“以往像好莱坞的那些电影公司，往往需要几年时间、几百人团队、几亿美元完成一个项目。如今借助AI工具，我们两个人在家中就能完成相当水平的作品。”丹尼斯说。在创作过程中，跨国的文化交融也让这两人有着其他创作者所不能比拟的优势。陈聪颖介绍，在制作AI作品时，往往丹尼斯负责统领全局，使用ChatGPT、Kimi、Suno等国内外大模型工具生成剧本、画面、音乐，再进行人工编辑，添加鼓点、和声，她本人则负责把关作品的基调，处理中外文化元素的平衡。

“外籍人士来温州、创未来，在温州开展AI内容创作，传播中国文化，这本身就是温州国际影响力提升的标志。从邀请国内大咖来讲故事到外国友人主动留下来讲故事，我们看到了温州AI赋能文化创作与传播的新变化、新气象。” 市人工智能学院副院长、市文化“新三样”出海专班副组长倪考梦表示，AI创作者圈里习惯把那些头部作者称作“超创”（即“超级创作者、超级创业者”），丹尼斯是为数不多的“洋”超创。

为了培育和汇聚更多“超创”，温州着力打造了“爱来坞”这一数字文化“梦工厂”。短短数月，爱来坞已集聚规上文化“新三样”企业9家，营收规模近20亿元，吸引数十家头部AI影视机构入驻，累计产出AI影视作品超万部。龙湾还入选浙江省文化“新三样”高质量发展试点，获省级文化产业专项资金扶持。7月，龙湾上线“爱来坞18条”产业服务政策，构建了人才培养、赛事荣誉、社群运营、证照服务、资质申办等全链条服务体系。随着阜博集团等行业龙头企业的相继入驻和SeeBay创意贸易港等“AI+IP”服务平台的持续上线，一条从内容创作到全球变现的产业链条正在基地加速成形。

如果说爱来坞解决的是“做什么内容”的问题，那么OPC创业生态解决的则是“谁来做、怎么做”的问题。

同样身具OPC特征的丹尼斯与陈聪颖，正是这一创业生态的先行样本。去年3月，丹尼斯随妻子定居温州后，萌生了创办AI视频制作OPC的想法。今年1月23日，他首次走进温州市企业综合服务中心人才服务专区，当天就办好了公司营业执照。

在这一生态中，他们既是受益者，也是探路者。据悉，两人将作为OPC选手参加2026年世界互联网大会乌镇峰会。本次峰会首次设立OPC特色赛，专门面向“一个人+AI”创业模式，下设数字商业运营、数字服务赋能、数字内容创新三个组别。

记者手记：

一人 一AI 一座城

从温州的一张AI时代“工位号”营业执照出发，走向世界互联网大会的展示舞台。丹尼斯与陈聪颖的故事，既是一对跨国夫妻的创业选择，也是一座城市在AI时代对“个体创造力”的重新定义。

技术平权进一步消解了创业门槛，也让更多“一人公司”护航“世界的温州”这艘巨轮驶向深蓝。

来 源：温州日报

原标题： 温州跨国夫妇AI小团队讲出和平大故事

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com