新华社 2026-09-23 09:44:12

鲎被誉为动物界“活化石”，体形似瓢，属杂食动物，其生命遗迹可追溯到数亿年前。

国际古生物期刊《古生物学杂志》近日发表一项新成果：中外古生物研究团队在安徽地层中发现距今超过2.4亿年的巨型鲎类遗迹化石。据研究人员推断，造迹生物是一类大型鲎，体宽可达45厘米，预估全长可超70厘米，最大个体甚至可达95厘米，属目前已知三叠纪体型最大的鲎类之一。

据悉，该化石的发现地为安徽下三叠统南陵湖组地层，该地层是巢湖动物群的主要产出地，而巢湖动物群是早三叠世多样性丰富的海洋生物群落。研究人员称，这是巢湖动物群中首次找到大型鲎类活动的实证，为理解二叠纪—三叠纪生物大灭绝后的海洋生态系统带来全新线索。

图为巨型鲎类遗迹化石。新华社发

来自安徽巢湖学院、中国地质大学（北京）、巴西圣卡洛斯联邦大学等中外机构学者组成的联合团队，在安徽下三叠统南陵湖组地层，识别出9条或弯或直的复杂轨迹，最长可达5.2米，其以平行断续划痕为典型特征，划痕间还常伴有颗粒状沉积物堆积。

科学家通过遗迹形态特征推测，这只巨鲎当时生活在浅海环境中，处于游泳或近底划行状态，游动时附肢或部分背甲偶尔擦过海底，留下了这批特征鲜明的划痕。有趣的是，现生鲎游泳时会将身体翻转、腹面朝上，而这批遗迹却指向“背甲朝上”的游动姿势。据推测，这可能是某些已灭绝鲎类谱系独有的运动方式。

中国地质大学（北京）副教授邢立达介绍，数亿年来，鲎的身体构造变化很小。此前发现的化石鲎大多体型娇小，头胸甲宽度很少超过20厘米。能与之比肩的仅有法国晚侏罗世地层中的巨型鲎足迹（造迹者体长约85厘米）以及中国陕北晚三叠世瓦窑堡组的记录（体长可达89厘米）。

图为巢湖动物群中鲎造迹状态复原图。新华社发

“此次发现将‘巨鲎’出现的时间提前到了距今2亿多年前的早三叠世。”邢立达说。此次研究表明，部分已灭绝的远古鲎谱系曾演化出惊人的巨大体型，其行为方式也可能与现生鲎存在差异。这为认识大灭绝后浅海生态系统的恢复过程提供了难得实证。

此次发现也为巢湖动物群新增了一类大型节肢动物。科学家为我们描绘了一幅远古浅海食物网的图景：顶级位置盘踞着龙鱼、巢湖龙等体长近一米的捕食者，而大型鲎类很可能像现生种类一样扮演“中间消费者”的角色——既捕食蠕虫、双壳类和小型甲壳动物，其卵和幼体又是鱼类等动物的美餐。

来 源：新华社

原标题： 距今超过2.4亿年，巨型鲎类遗迹化石被发现了

本文转自：温州新闻网 66wz.com