温州日报 2026-09-23 09:44:13

近日，省乡村振兴局、省财政厅公布2027年度红色乡村振兴试点项目名单，全省共确定20个试点项目。其中，温州申报的7个项目全部成功入选，入选数量位居全省首位。

温州网讯 近日，省乡村振兴局、省财政厅公布2027年度红色乡村振兴试点项目名单，全省共确定20个试点项目。其中，温州申报的7个项目全部成功入选，入选数量位居全省首位，累计获得省级补助资金5000万元，以亮眼成效助力红色资源活化与乡村全域振兴。

本次温州入选的7个试点项目分布全域各县（市、区），业态丰富、特色鲜明。其中，瓯海区“浙南红驿·纸山农创”项目获省级补助资金2000万元，鹿城、瑞安、永嘉、平阳、泰顺、苍南等地上报的6个项目合计获得省级补助资金3000万元。据悉，7个项目总投资达7035万元，全面覆盖红色研学、农创产业、乡村旅游、特色农产品产销等多元业态，产业融合度高、惠民覆盖面广。项目建成投运后，预计可新增就业岗位600余个，每年带动村集体经济经营性收入增长400万元以上，切实激活乡村发展内生动力。

泽雅纸山 图源瓯海发布

走进泽雅镇，纸山古道蜿蜒于青山竹海之间，古纸作坊遗存与红色旧址交相辉映，田野间农创配套设施有序推进。作为本次标杆项目，瓯海区“浙南红驿？纸山农创”红色乡村振兴试点项目总投资2900万元，以泽雅镇五福村、林岙村、龙头村、丰源村及仙岩街道岩二村为核心，辐射泽雅全镇39个行政村和仙岩街道4个行政村。项目聚焦红色文化赋能、农创产业兴村主线，重点建设石榜山红驿文化馆、瓯味农创产业链两大板块4个子项目。通过串联红色文旅、农产品种植加工、农旅采摘体验、乡土美食品尝等业态，走出一条红色传承有载体、乡村产业有支撑、村民增收有渠道、低收入农户有保障的红色乡村振兴之路。

据悉，自2024年以来，我市红色乡村振兴试点建设成果持续丰硕，累计已有13个项目成功入选省级红色乡村振兴试点，已累计获得省级补助资金6600万元。系列项目落地见效后，已实现每年带动村集体经济经营性收入增长690万元以上、低收入农户年均增收130万元以上，真正让红色资源转化为发展资源、让乡村优势转化为富民优势，持续擦亮温州红色乡村振兴特色品牌。

来 源：温州日报

原标题： 温州7个项目入选省红色乡村振兴试点

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com