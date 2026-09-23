央视新闻 2026-09-23 09:44:13

22日，中国气象局基于各地9月下旬至11月上中旬气温、冷空气影响等气象因子，以及全国秋季进程、各地生态环境等信息综合分析研判，发布全国赏秋指南和朝霞晚霞观赏地图。

全国赏秋适宜观赏区域

涵盖19个省份25个市县

今年东北大部地区入秋偏晚，秋季前沿已抵达四川北部、湖北西部、河南南部到山东北部一线。预计长江流域9月下旬至国庆假期前后暑热渐消，华南地区10月中下旬之后才能真正跟秋天“碰面”。

？？赏秋适宜区域具体包括：

可以“饱览高原彩林”的河北围场，内蒙古阿尔山、克什克腾，吉林安图、抚松，黑龙江伊美、汤旺，青海互助，新疆布尔津。

可赏“沉醉大漠金杨”的甘肃金塔、内蒙古额济纳、新疆轮台。

可观“山岳红叶映秋”的北京房山，山西陵川，辽宁本溪，河南辉县，湖北罗田、神农架，湖南武陵源，四川松潘，陕西太白，宁夏泾源。

还有“五彩晒秋入画”的江西婺源、湖南溆浦、广西龙胜以及“滇桂柔和秋色”的广西巴马、云南弥勒。

中国气象局推荐

33个适宜朝霞晚霞观赏区域

秋季是观赏朝霞和晚霞的最佳季节，大气环流趋于稳定、透明度高，昼夜温差加大，整体气象条件有利。中国气象局根据秋季各地常年气候特征、生态环境、灾害风险及气候趋势预测信息等，推荐发布涵盖高山峰峦、河湖海面、人文景致三大类的适宜朝霞晚霞观赏的33个区域。

？？朝霞晚霞观赏适宜区域具体包括：

“峰巅揽胜——云霞漫染层峦千山”：河北邯郸东太行，辽宁辽阳人参谷，安徽池州齐山·平天湖、宣城皖浙天路，江西九江庐山，山东临沂沂蒙山天蒙，河南信阳鸡公山，湖南衡阳南岳祝融峰，广东广州白云山，广西贺州姑婆山，重庆奉节三峡之巅，四川乐山峨眉山金顶，云南普洱景迈山，青海海北祁连·卓尔山。

“水天相映——碧波承载漫天霞光”：天津武清南湖公园，内蒙古呼伦贝尔诺干湖，上海黄浦外滩观景平台，江苏淮安洪泽湖古堰，浙江舟山东极岛，山东烟台耕海1号海洋牧场，陕西渭南黄河沿黄观景带，青海海南青海湖·黑马河。

“人文景致——霞光漫染烟火人间”：北京丰台卢沟桥、房山云居寺，山西临汾兴唐寺，福建宁德三沙镇东壁村，海南海口荣山寮，重庆大足宝顶山石刻，贵州遵义娄山关，云南红河哈尼梯田，甘肃平凉崆峒山，宁夏银川览山公园，新疆阿勒泰禾木村。

气象部门提示，秋季气温起伏大，昼夜温差显著，高原、山区易出现霜冻、大雾，部分区域偶有短时降雨。公众出行前需提前查询天气预报，备好保暖衣物，山区赏秋注意防范道路湿滑，合理规划游览路线，关注预报预警信息，保障出行安全。

来 源：央视新闻

原标题： 收藏！全国赏秋地图来了

本文转自：温州新闻网 66wz.com