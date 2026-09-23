央视新闻 2026-09-23 09:44:13

9月22日，天安门广场上的“祝福祖国”巨型花篮主体亮相。花篮里插着牡丹、月季、水仙、梅花等花朵，以及石榴、苹果、柿子等水果，寓意“繁花似锦，硕果累累”。篮体南侧写着“祝福祖国”“1949-2026”，北侧写着“欢度国庆”“1949-2026”。

北京日报记者 王海欣 摄（下同）

数日前，“花果”已在天安门广场开始插制，还有一部分构件在场外加工完成。21日夜至22日凌晨，吊装工人、花艺师、电气工程师等技术保障团队完成了花篮的吊装和拼接。

吊装作业的各项环节紧张有序。施工最大的难点在于篮盘吊装与篮肚合拢。篮盘直径有十多米，插好花朵、水果之后，重量达好几十吨。园林工人操作两部吊车同时作业，需步调一致、精准入位。

随着花篮主体亮相，花篮底部的巨型花坛也紧锣密鼓地布置着，预计在25日前后整体亮相。此外，长安街沿线建国门到复兴门之间，10座立体主题花坛也在加紧施工中，9月底前将全部竣工亮相，迎接国庆节的到来。

祝福祖国！

来 源：央视新闻

原标题： 国庆“大花篮”，亮相！

本文转自：温州新闻网 66wz.com