温州日报 2026-09-23 09:44:00

温州属于南方地区，通常在11月左右进入冬春季流感流行季，建议在9月至10月完成接种，以达到在流感季来临前产生较好的保护抗体。

温州网讯 秋冬季节是流感高发期，流感传播速度快，易在校园引发聚集性疫情。近日，温州各地流感疫苗免费接种工作陆续启动，除60周岁及以上老年人外，新增义务教育阶段中小学生，为“一老一小”筑起健康防护墙。

“二孩”妈妈刘女士这两天分别在老大和老二的班级钉钉群里，收到了学校下发的关于义务教育阶段中小学生免费接种流感疫苗的通知。“流感疫苗每年都带孩子打的，今年还免费了，两个孩子可以省下好几百元。”市民李先生上周五带上小学五年级的儿子前往五马街道社区卫生服务中心接种了疫苗，“入秋以后，班里感冒发烧的孩子会多起来，早点打掉，等于给身体多加了一道防护屏障。”

“我去年打的是四价的流感疫苗，听说今年免费的疫苗是三价的，防护会减少吗”“流感疫苗有最佳的接种时间吗”……带着这些疑问，记者采访了温州市疾控中心免疫预防所所长魏晶娇。她告诉记者，今年上市的流感疫苗均为三价流感疫苗，用于“一老一小”免费接种的流感疫苗包括北京科兴、上海生物和华兰生物三个厂家生产的三价流感疫苗。

针对家长关注的三价和四价流感疫苗防护方面的区别，她表示，流感疫苗的“价”代表的是包含的流感病毒的亚型，既往使用的四价流感疫苗组分含了甲型H3N2亚型、甲型H1N1亚型和乙型流感的Victoria和Yamagata系。“简单说，往年四价比三价多一个乙型Yamagata系，但这个病毒从2020年之后就很少再在人群里查到。今年根据WHO的统一推荐，疫苗不再包含这个毒株，所以今年只有三价流感疫苗，覆盖现在主要在流行的甲流H1N1亚型、甲流 H3N2亚型和乙型流感的Victoria，少一个组分不会影响疫苗的保护效果。”

针对最佳接种时段，她表示，通常接种流感疫苗2周至4周后，可产生具有保护水平的抗体。我国各地每年流感活动高峰出现的时间和持续时间不同，最好在当地流感流行季前完成接种。“温州属于南方地区，通常在11月左右进入冬春季流感流行季，建议在9月至10月完成接种，以达到在流感季来临前产生较好的保护抗体。”

据介绍，纸质预防接种证、电子预防接种证或身份证均可以作为中小学生接种疫苗的有效证件。接种前，如实告知医生健康状况和过敏史，接种完成后，务必在接种门诊留观30分钟后再离开。

为更好地服务学生群体，我市各街道社区卫生服务中心、乡镇卫生院预防接种门诊均开设了周末接种服务，家长可关注“温州市疾病预防控制中心”微信公众号查询。流感疫苗接种期间，接种单位会根据实际需求增加接种时间，具体接种时间以接种单位安排为准。

来 源：温州日报

原标题： 中小学生免费流感疫苗开打啦！四价变三价，防护会减少吗？听听医生怎么说

记者 潘舒畅

本文转自：温州新闻网 66wz.com