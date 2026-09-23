新华网 2026-09-23 10:07:44

爱知·名古屋亚运会22日迎来开幕后第三个比赛日，中国代表团共收获9金3银3铜。年轻的中国女排直落三局完胜东道主日本队，队史第十次夺得亚运会冠军。游泳、射击、武术等项目则多点开花。

9月22日，冠军中国队在颁奖仪式上。新华社记者 王菲 摄

当晚进行的女排决赛中，中国队在第三局一度落后日本队8分的情况下，依靠队长龚翔宇的两个发球轮和主攻吴梦洁局末的连续得分，以25:23逆转胜出，一鼓作气拿下日本队，以全胜战绩卫冕，成就了亚运会“十冠王”。

游泳比赛在东京水上运动中心展开6项决赛，中国队再夺4金2银2铜。21日助力中国队在男子4X200米自由泳接力中极限翻盘的小将张展硕，当天再度上演逆转好戏。男子1500米自由泳决赛中，他在前半程落后日本选手田渊海斗的情况下，后程发力，在接近1000米时超越对手，并将优势保持到终点。女子200米仰泳决赛，彭旭玮一路领先，以2分05秒77打破赵菁保持近16年的亚洲纪录并夺冠。男子4X100米混合泳接力，由徐嘉余、董志豪、徐放和潘展乐组成的中国队展现绝对优势，再添一金。李冰洁在女子400米自由泳中成功卫冕，收获本届赛会个人第三金。

9月22日，张展硕在颁奖仪式上。新华社记者 伍志尊 摄

射击赛场又破世界纪录。在10米气步枪混合团体比赛中，未满22岁的名将盛李豪收获本届个人第三金。他与王子菲搭档，先在资格赛中把世界纪录拉高2环，接着又在决赛中把纪录提升0.4环，以明显优势夺冠。开赛三天，亚运会射击赛场已产生四项世界纪录，全部由中国选手创造。

9月22日，王子菲（右）、盛李豪在颁奖仪式上。新华社记者 刘磊 摄

公路自行车女子个人赛中，郭莉率先冲线，摘得中国自行车队本届亚运会首枚金牌。这也是中国队继1994年广岛亚运会后，时隔32年再次夺得该项目亚运会冠军。

在体操女子个人全能的激烈竞争中，16岁的中国小将柯沁沁以0.4分之差不敌日本老将，遗憾摘银。这是自1974年中国队首次参加亚运会以来，该项目金牌首次旁落。

武术赛场，中国选手李剑鸣、张雅玲分别在男子南拳南棍全能、女子南拳南刀全能项目中摘得金牌。

当日，乒羽项目团体赛均产生四强。国乒男、女队携手晋级，将于23日向决赛发起冲击。国羽男队面对韩国队苦战五盘惊险过关，女队则3:0击败泰国队。此外，三人篮球比赛当日打响，卫冕冠军中国女队取得两连胜，中国男队小组赛一胜一负。

中国代表团以32金13银8铜继续领跑金牌榜和奖牌榜。

来 源：新华网

原标题： 亚运会｜全天综合：女排加冕“十冠王” 游泳射击“刷数据”

记者 黄浩然

本文转自：温州新闻网 66wz.com