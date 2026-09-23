特朗普：中期选举后美伊或达成协议
新华网 2026-09-23 10:07:44
第81届联合国大会一般性辩论22日在纽约联合国总部开幕，美国总统特朗普在开幕当天讲话中称可迅速“摧毁”伊朗，但不排除双方在11月美国国会中期选举后达成结束冲突协议的可能性。
特朗普讲话大篇幅聚焦其中东政策。他为美国与以色列2月底联合对伊朗发动袭击进行辩护，称绝不会允许伊朗获得核武器。
他表示，伊朗正在“等着看我在中期选举中的表现”，伊朗没有道理不在选举后与美国达成协议。
据联合国官网日程，伊朗总统佩泽希齐扬预计于23日在联大一般性辩论发表讲话。据报道，佩泽希齐扬表示将“坚定捍卫”伊朗立场，其发言将呼吁实现世界和平、安宁以及对国家主权的尊重。
来 源：新华网
原标题： 特朗普：中期选举后美伊或达成协议
记者 高山 尚绪谦
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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