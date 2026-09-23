人民日报 2026-09-23 10:31:59

土地哺育了我，也撑开了我的精神旷野。日出而作，日落而息，锄头耕耘田野，文字安放内心。汗水滴进泥土，长出的是粮食和果实；感悟根植乡土，长出的是文字和诗篇

9月的风一过沂蒙山野，土地便开始沉入秋收的氛围里。玉米压弯秸秆，梨子缀满枝头，我们在地里擦的一整个春夏的汗，终于变成了实实在在的收成。我这大半辈子，都是踩着泥土，顶着日头，种着“日子”。把土地装在心里，一种感触萌发：人、耕地与收获，这三件事，好像从来都分不开。人耕耘土地，土地回馈收成；土地安稳、收成厚实，我们的日子才扎了根。

收获，从来不是凭空而来的惊喜，而是用一点一滴付出攒出来的结果。春天播下种子，要除草施肥、抗旱防涝，再历经酷暑、栉风沐雨，如此付出，才能于9月时，看得见这遍地的金黄。

我们农民都讲“一分耕耘，一分收获”。作为跟泥土最亲的人，我们一直在用努力耕耘兑现那份关于勤奋的承诺。土地又何其深邃，总会指出人认知的有限。有时，一分耕耘会有几分收获；有时，几分耕耘却只有一分收获。过分耕耘也会有损地利，特别是在错误的天时下。人、土地、收获，好像不是个单纯的线性关系——天时，并不掌控在我们手里。如果天时不好，过多的努力只会透支元气与精力，这会让我们在下一次机遇来到时，缺乏足够的后劲种下更多的“种子”。所以，努力要掌握好度，耕耘要观察好天时，把勤奋用在正确的时机上。天时未至，养精蓄锐，养护地利；机遇一到，就得加倍努力，此时努力就是我们可把握的最强人和。

土地，是庄稼的命，也是我们劳动者的命。一抔泥土看着普通，春种、夏耕、秋收、冬藏，全靠它托举。一片片良田，托举起大国粮仓；一粒粒粮食，养活千千万万个你我。土地把我们的勤劳兑现成收成，仓廪的充实给我们带来了温饱富裕的日子。

可土地也会疲惫，也需要守护。守住耕地红线，改良地力，建好高标准农田，就守住了亿万人的口粮底气。国家把守护良田写进了法律条文，安了我们种地人的心。秋收时节，站在田埂上，眼前是铺展的沃野。家中有粮，护田有法，心里有期待，这大概就是人、土地与收获最动人的模样吧。

土地，也在悄然改变我们农民的模样。过去种地，只盼地里能多长出些粮食；如今，土地不仅能长出粮食，还能长出精神、长出故事。随着科技的发展，我们不仅学会了很多种地新科技，还学会了通过手机讲述乡村故事，用我们各自擅长的方式，把乡土的声音传向远方，把家乡的物产送出大山。我们脚下的土地依旧，可我们的眼界、生活方式都在向前发展。土地滋养一代人的烟火，也成全一代人的成长。

土地哺育了我，也撑开了我的精神旷野。日出而作，日落而息，锄头耕耘田野，文字安放内心。汗水滴进泥土，长出的是粮食和果实；感悟根植乡土，长出的是文字和诗篇。土地给我的，不只是口粮温饱，还有源源不断的灵感。风吹麦浪、雪落成墒、春华秋实，田野里的一草一木，都成了我笔下的句子。身体在土地上耕耘谋生，心灵也在土地里丰盈舒展。

人的发展和土地的发展，本就同频共振。土地越肥沃，生活越安稳；人心越厚重，精神世界越辽阔。虽然我们眼中的田野仍有边界，但是我们心中的田野却已望不到边。

每个人都有自己的土地，每个人也都要找到自己的土地，土地是我们的立身之本，土地也是一种信仰，我们植根于什么样的土地，就将会有什么样的人生。

（作者为自媒体创作者“沂蒙二姐”）

作者：吕玉霞

原标题：每个人都要找到自己的土地（金台随笔）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com