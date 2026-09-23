人民日报 2026-09-23 10:32:55

科普越有成效，伪科普越没有生存空间。

百场科学大师剧绽放校园、“光影科学梦”影视资源全国科普场馆巡映、“科普之光”全国科普月大型网络展播……时维金秋，全国科普月活动精彩纷呈。

科普越有成效，伪科普越没有生存空间。一些伪科普披上科学外衣，迷惑性极强。诸如，“新能源车夏天用快充，充一次电池‘折寿’一半”“味精加啤酒，增产又增收”等不实信息，令人防不胜防。

伪科普惯用科学概念进行包装，负面影响不容小觑。比如，“蔬菜在紫外灯下发光是农药残留”“洗净的胡萝卜是用药水泡过的”等谣言，造成一些农产品滞销；吹嘘“量子鞋垫”、散布“命理疗疾”，让有些老年人误入歧途；曲解干细胞、人工智能等前沿科技，干扰公众对科学技术的认知；等等。

伪科普的生产与传播，背后有利益驱动。一些机构和个人将制作、散布网络伪科普视为“流量密码”，形成“起号、推流、带货、再变现”的灰色产业链。特别是药品、保健品、养生服务等与健康科普高度相关，获利空间大，成为伪科普“重灾区”。有些不法分子利用人工智能技术快速批量生成伪科普图文、视频，借助智能算法精准捕捉用户需求、定向推送，加大了识别和治理伪科普内容的难度。

治理伪科普，应疏堵结合，既严厉打击有关网络谣言和虚假信息，也持续优化科普内容和创新科普手段。

严管严治，斩断伪科普生产传播链条。2024年新修订的科学技术普及法规定：“组织和个人提供的科普产品和服务、发布的科普信息应当具有合法性、科学性，不得有虚假错误的内容。”针对医疗领域伪科普乱象，2025年多部门联合发布《关于规范“自媒体”医疗科普行为的通知》，明确医疗科普账号资质要求，严禁无资质账号生产发布专业医疗科普内容、变相带货。国家持续开展的“清朗”系列专项行动，也有力遏制了伪科普滋生蔓延的势头。与时俱进完善制度，打出治理“组合拳”，才能治标治本。

网络平台有责任加强对优质内容的支持。当前，算法推荐偏向于高互动内容，伪科普因其“猎奇+情绪”等套路更易获得流量。但平台不能唯流量，而应双向发力：强化对科普创作者的资质审核，对经核实的伪科普内容及时下架、溯源追责；通过优化算法推荐、设立奖励机制等，帮助权威机构、专业科普博主等提高曝光度，促进优质内容传播。

创新传播，让科普兼顾理性与情感。改变“重教化、轻连接”现象，让科普走进生活、贴近人心。比如，眼科医生陶勇认为医疗科普的本质是“人与人的对话”，用群众听得懂的语言进行科普。又如，“蔬菜卫士”李宝聚在短视频平台与网友互动，巧妙讲授蔬菜知识、澄清流言。科学的声音响亮起来，伪科普就难立足。

有人总结，带有“根治”“紧急警告”等字眼的内容，多为“一眼假”。一些伪科普虽煞有介事地引用科学期刊、邀请“业内人士”，但只要稍加辨别，不难发现其破绽。每个人从我做起，筑起“免疫屏障”，各方携手努力提升全民科学素质，全社会抵御伪科普的根基就会更稳固。

记者：喻思南

原标题：真知何以跑赢伪科普（人民时评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com