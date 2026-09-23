“醒得早”也要“起得早”
抓发展，看准了的事，就要大胆地干、坚定地干，千万别做“醒得早、起得晚”的事。
认识上看到了先机、预判到了趋势，这叫“醒得早”；行动迟缓，结果错失良机，这叫“起得晚”。“醒得早”本身是一种能力，但如果只谋不动、谋了慢动，再好的想法也只是空谈，再好的机遇也可能在“起得晚”中消失殆尽。
比如，有的地方比较早地看到了一些产业发展的潜力，也有基础，会议开了、文件发了，但实质性进展有限，眼睁睁看着后来者弯道超车。有的部门对某个领域的改革方向早有研究，就是迟迟不推进，等到别人先行先试出了经验，才恍然大悟，好的时机也已经过去。
究其原因，不外乎几种：有的是怕担风险，忧虑“出头的椽子先烂”；有的是求稳心态作祟，彷徨犹疑，害怕出错；有的是被条条框框束缚，习惯于按部就班；还有的是能力不足，看到了方向却找不到路径，想干不会干，最终不了了之。
“醒得早”也要“起得早”，绝不能做认识上的巨人、行动上的矮子。无论是促改革、抓创新，还是推动乡村全面振兴、完善基层治理，都要顺势而为、强化优势，逆势而上、补齐短板，牢牢把握发展主动权。在未来产业、前沿科技等竞争激烈的领域，更要早谋划、早出手、快行动。
避免“醒得早、起得晚”，绝不是提倡盲目蛮干，而是要科学研判时与势、辩证把握危与机，不等待、不观望、不犹豫，以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的使命感、“坐不住”的责任感，抢抓机遇，用好窗口期。
（摘编自《湖北日报》，原题为《千万别做醒得早起得晚的事》）
作者：湖北日报评论员
原标题：“醒得早”也要“起得早”（纵横）
来 源：人民日报
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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