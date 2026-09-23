人民网 2026-09-23 10:38:57

丰收节是农民的节日，也关乎每个人的饭碗。

丰收节是农民的节日，也关乎每个人的饭碗。第九个中国农民丰收节到来之际，一份成绩单令人踏实：我国粮食总产量连续两年站稳1.4万亿斤台阶；今年夏粮产量达到3014.9亿斤，首次突破了3000亿斤；早稻连续6年稳定在560亿斤以上。仍是一个丰收季，秋粮面积增加，长势总体正常，夺取全年粮食丰收具备良好基础。

沉甸甸的数字，既是田野里的收获，也是应对风浪的底气。

把这份成绩单放到世界坐标中，分量更显厚重。联合国粮农组织9月4日发布的数据显示，8月食品价格指数环比上涨1.9%，其中谷物价格指数上涨2.2%。不利天气、地缘冲突和贸易物流受阻，正在影响供应预期。这并不意味着全球粮食全面短缺，却提醒我们：粮食安全不能只算平常年份的供需账，还要算极端情况下的风险账。

中国粮仓之稳，并非因为没有遭遇挑战。今年夏收，湖北襄阳遭遇“连阴雨”天气，3.6万台农机、4万余名农机手昼夜抢收，479处烘干点、1658台烘干机满负荷运转，将平常10天的收获期压缩到3天。丰收不是等来的，是一环扣一环干出来的。守住耕地、提升地力、改良品种，加上关键时刻抢得下、烘得干，才能把田间的产量变成仓里的粮食。

粮入仓，还须钱到账。国家粮食和物资储备局9月16日发布数据显示，全国累计收购小麦1亿吨。有关部门在河南、安徽启动小麦最低收购价执行预案，托住农民售粮预期。保供给与保收益不是两道题：今天种粮有奔头，明天丰收才有后劲。

“中国粮”的世界分量，首先就在于一个人口大国立足自身稳产保供，降低国内供给波动向国际市场传导的风险。这不是关起门来求安全，而是在夯实自身产能的基础上参与国际合作，为世界粮食安全增添稳定因素。

当然，夏粮丰收不等于全年丰收已成定局，产量创新高也不意味着可以高枕无忧。抓实秋粮田管和收储，持续补齐防灾减灾短板，让农民分享增产增效成果，才能把一季丰收接续成岁岁安稳。

庆祝丰收，最好的方式是为下一次丰收打牢基础。中国粮仓多一分稳固，亿万家庭就多一分安心，世界也就多一分确定性。

作者：晓乐

原标题：壹时评：丰收节里读懂“中国粮”的世界分量

图源：央视财经

来 源：人民网

本文转自：温州新闻网 66wz.com