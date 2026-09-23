封号止不住产业链：平台治理不能只靠舆情倒逼

好评如潮 2026-09-23 10:41:05

一件标着“九成新”的衣物，一句看似寻常的“可约拍”，背后却是一套明码标价的色情交易流程。媒体暗访揭开了这条寄生在二手平台上的灰色链条：不法分子以隐晦暗语规避审核，用擦边图文引流，在私信里完成对接，再诱导用户跳转外部私域成交，部分案件甚至牵涉未成年人。这类违法活动早已脱离偶发擦边的范畴，形成分工明确的地下运作体系。更值得警惕的是治理的失效——舆情一来便封号清内容，风头一过便卷土重来。这已不只是内容审核的疏漏，更是被动应付式治理的失灵、未成年人网络保护的漏洞与社会协同防护的缺位。

不同于直白的网络涉黄，这类违法活动隐蔽性强，已经形成地下运作链条。不法分子熟稔平台审核规则，刻意规避敏感词筛查，打着二手服饰、约拍服务等幌子发布信息，以擦边图文引流。普通用户很难分辨，一旦开启私聊，就会被诱导跳转至外部私域完成交易。更令人担忧的是，未成年人成为不法分子的侵害目标。青少年社会阅历不足，风险辨别能力弱，容易被利益诱惑或者言语胁迫卷入灰色交易。一旦遭受伤害，会留下难以愈合的心理创伤，甚至改变人生轨迹，这已经不只是网络乱象，更是严峻的未成年人权益保护难题。

这并非平台首次曝出涉黄隐患。以往就有媒体曝光擦边引流、隐性涉黄等问题。舆情出现后，平台往往快速封禁账号、清理内容，但风头一过乱象便卷土重来。本次事件发生后，平台开展集中处置，封禁一批违规账号，配合打掉相关团伙，但短期清理无法根除问题根源，暴露出平台被动应付式治理的弊病。

平台主体责任落实不到位，是乱象频发的重要原因。二手平台用户基数大、交易场景繁杂，客观上提升了治理难度，但不能以此作为监管缺位的借口。受流量思维影响，部分风控停留在简单关键词拦截，面对不断翻新的暗语伪装，算法识别存在滞后。私信沟通、引导外跳私域等环节监管薄弱，多依赖事后举报处置，事前预警能力不足，陷入“曝光才整治，整治又反弹”的循环。当然，治理不能只盯着平台。未成年人网络保护是系统工程，部分家庭对孩子网络活动关注不足，对新型网络陷阱了解有限；学校网络安全教育偏向反诈科普，对这类隐蔽灰色风险普及不够；加上违法行为跨平台流转，也加大了溯源打击的难度。

治理平台涉黄乱象，要摒弃救火式整改，做到标本兼治。平台要压实主体责任，升级风控能力，破解暗语识别、私域引流等监管难点，强化私信风险研判，在封禁账号之外主动配合执法溯源，提高违法成本。监管部门要落实常态化监督，开展二手网络交易专项督导，对履职不力的平台依规追责。家庭和学校也要补齐安全教育短板，提升青少年风险识别与自我保护能力。广大网民发现可疑线索及时举报，凝聚社会监督合力。

平台长久发展的根基，在于清朗有序的交易生态。此次事件应当成为警醒，倒逼平台补齐治理短板，守住合规底线。多方携手斩断灰色链条，让闲置交易回归便民初心，共同守护风清气正的网络空间，筑牢未成年人网络保护屏障。

作者：钱忠源

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本文转自：温州新闻网 66wz.com