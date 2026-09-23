亚运“后浪”奔腾，青春不负所期

好评如潮 2026-09-23 10:41:44

从13岁于子迪勇夺女子200米蝶泳冠军、打破该项目的亚运会纪录，到“00”后韩佳予、“05”后王子菲携手16岁杜雨宸组成的中国队勇夺女子10米气步枪团体冠军、打破世界纪录，名古屋亚运会赛场上，为梦想而战的“后浪”们，成为奋勇争先、超越自我、永不言弃的“体育之光”，引人瞩目。

我们为之动容的，是对中国体育“会当水击三千里”的殷切期盼。后浪奔涌，初露锋芒，这群新生代运动员以青春之姿奔赴赛场，为心中梦想全力征战，不断挑战极限、突破自我，在亚运赛场上掀起了一股激情四射的“青春风暴”，向世界完美展现了中国体育的“后浪”风采。当“后浪”们在亚运赛场上一次次刷新纪录、一次次超越自我时，我们不仅看见了青春最好的模样，更听到了新时代中国体育强劲有力的心跳。一批批朝气蓬勃、敢打敢拼的新生代运动员，正是新时代中国体育“更上一层楼”的底气所在。因为他们迈出的每一步，都将成为体育强国建设里程碑不可分割的一部分。

我们为之喝彩的，是体坛“后浪”们“不破楼兰终不还”的万丈雄心。在亚运会赛场上，“后浪”们锐不可当，一往无前，用青春热血书写“中国传奇”。13岁的于子迪劈波斩浪，勇夺女子200米蝶泳冠军，打破该项目亚运会纪录；由“00后”韩佳予、“05后”王子菲和16岁的杜雨宸组成的中国队沉着应战，拿下女子10米气步枪团体冠军，打破世界纪录；“00后”潘展乐勇夺男子100米自由泳冠军，成功卫冕，续写泳坛传奇……这些亮眼成绩单的背后，跃动着中国体育健儿“男儿何不带吴钩，收取关山五十州”的豪情壮志，更彰显着他们“强国有我”的奋进姿态。

我们满心憧憬的，是中国青年“气吞万里如虎”的光明未来。在亚运会赛场上，我们欣喜地看到，“后浪”们在拼搏中坚守、在奋斗中成长，接过历史的接力棒，成为中国体育的金名片。在亚运会赛场外，我们同样欣喜地看到，越来越多的“后浪”走上中国社会各行业的舞台，逐步成为中坚力量，用拼搏和奋斗书写下属于青春的佳绩。我们有理由相信，一心“向上走，摆脱冷气”的中国青年，铆足恒劲、韧劲、拼劲，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业贡献青春和智慧，在新时代的“青春赛场”上奋勇“夺冠”，定能铸就属于自己的光明未来。

赛场的征程永不停歇，青春的拼搏没有终点。中国新生代运动员在亚运赛场上掀起了一股“青春风暴”，用过硬实力证明了“后浪”可期。从亚运会的竞技赛场到更为广阔的社会舞台，无数中国青年以梦想为帆，以奋斗为桨，在中国式现代化建设的浪潮中勇立潮头、争先创优。

作者：刘成

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本文转自：温州新闻网 66wz.com