鹿城发布 2026-09-23 10:45:47

9月21日，鹿城区召开招商引资工作推进会。

9月21日，鹿城区召开招商引资工作推进会。鹿城区委书记张崇波强调，要坚决扛起“经济大区挑大梁”使命担当，绘好产业链“鱼骨图”，建立项目“数据库”，制定精准“招商图”，建立精准招商制度，持续擦亮“温暖营商”“投资鹿城”品牌，以“双招双引”培育和发展新质生产力，形成大抓科技、大抓产业、大抓招商、大抓项目、大抓平安的生动局面，以招商引资新突破为提速建设“一区三地五城”注入强劲动能。

鹿城区领导何占宇、滕灵辉、叶小剑、严求真出席会议。

会议听取了鹿城区招商引资、驻外招商引智等工作情况汇报，以及中国（温州）智能谷、滨江商务区、西部时尚城联合招商组和4个驻外招商引智组的相关工作汇报。

张崇波指出，招商引资是推动经济跨越发展的关键引擎，必须作为“一把手工程”一以贯之、常抓不懈。要紧扣全省“415X”先进制造业集群培育和温州市“5+5+N”现代产业集群建设，坚持“一把手”招商，突出民间投资优先、产业项目优先、科技创新优先，充分发挥全球温商网络优势，做深做透“两篇大文章”，做实做细招商引资“后半篇文章”，一体推进建链、延链、补链、强链，推动招商引资与招才引智同频共振，以招商引资的主动赢得高质量发展先机。

张崇波强调，要认清形势、坚定不移大抓招商，树立“抓招商就是抓投资、抓产业、抓未来”理念，“一把手”要压实责任，亲自抓项目谋划、重大项目投资、产业项目、要素保障，做到重要客人亲自会见、重要项目亲自谈、重要事项亲自协调。要靶向招引、不断提升招商质效，聚焦“大好高”项目，把握“快准狠优”四字诀，主动对接、马上就办、马上就落，打造以“四最”为鲜明特征的一流创新生态，大力招引都市工业项目、总部项目、服务业项目等，加快塑造“鞋产业+人工智能+生产性服务业”产业形态。要合力攻坚、持续掀起招商热潮，强化平台、场景、载体、基金招商，以“两区四平台一集群”为招商主战场，围绕资源、订单、需求，完善专班招商与驻点招商协同机制，让优质企业轻装落户、优质项目加速扎根。

张崇波要求，要以“大干快上”的奋进姿态，把决心转化为行动，把行动转化为实效，坚持“招引”与“服务”并重，以项目化、节点化、清单化、责任化、闭环化的刚性要求贯穿招商工作全链条，全力推动招商引资工作再上新台阶。

来 源：鹿城发布

原标题： 鹿城召开招商引资工作推进会 聚焦“大好高”项目、把握“快准狠优”四字诀

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com