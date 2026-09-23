龙湾区委书记夏禹桨调研生产性服务业高质量发展工作

龙湾发布 2026-09-23 10:46:34

9月22日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨深入龙湾区部分服务业企业，就生产性服务业高质量发展工作开展专题调研。

9月22日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨深入龙湾区部分服务业企业，就生产性服务业高质量发展工作开展专题调研。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于服务业发展的重要论述和考察浙江重要讲话精神，认真落实全国、省市部署要求，持续优化服务供给，着力破解发展瓶颈，全力推进服务业扩能提质和优质高效发展，为龙湾区经济高质量发展增势赋能。

夏禹桨一行先后来到浙江温州安邦护卫有限公司、浙江中电工程设计有限公司、温州市建筑质监科学研究所有限公司，实地走访企业办公及业务运营场地，详细了解各企业市场经营、业务布局及发展计划等方面的情况。每到一处，夏禹桨与企业负责人面对面交流，倾听企业意见，现场回应企业诉求，勉励企业要立足自身专业优势，深耕主业赛道，依托技术与服务优势拓展新兴市场，持续挖掘发展增量，在提质增效中稳步做大做强，更好发挥专业服务价值。

调研中，夏禹桨强调，生产性服务业是培育新质生产力、构建现代化产业体系的核心环节，更是推动制造业转型升级、区域经济提质增效的重要引擎，对龙湾区优化产业结构、集聚优质资源、提升产业能级具有至关重要的作用。要深化产服融合发展，立足区域发展实际，推动生产性服务业与地方产业深度融合、协同发展，进一步畅通产业链、供应链、服务链循环，努力构建双向赋能的现代化产业发展格局。要强化主体招引培育，聚焦产业服务重点领域，抓紧抓实服务业企业梯次培育，加大优质服务市场主体和重大项目招引力度，不断壮大产业规模，提升产业整体竞争力。要持续优化营商环境，精准对接企业需求，主动靠前服务，用心用情帮助企业纾困解难，着力完善各类要素保障，充分激发市场主体活力和创造力，全力助推生产性服务业实现高质量发展。

龙湾区领导陈志楠、赵豪参加有关调研。

来 源：龙湾发布

原标题： 夏禹桨调研生产性服务业高质量发展工作

记者 叶德初、李盛亮、桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com