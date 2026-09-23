乐清发布 2026-09-23 10:47:35

9月22日，乐清市委全面深化改革委员会第九次会议召开。

9月22日，乐清市委全面深化改革委员会第九次会议召开。乐清市委书记、乐清市委全面深化改革委员会主任戴旭强强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断和考察浙江重要讲话精神，牢固树立和践行正确政绩观，保持敢闯敢试、敢为人先的改革劲头，以钉钉子精神抓实抓细各项改革任务，为加快打造综合竞争力、区域辐射力、幸福感召力更强的温州都市圈北翼中心注入更加强劲的改革动能。

林益正和乐清市委深改委成员参加会议。

会上，乐清市委改革办汇报了乐清市全面深化改革进展情况，相关部门汇报了重点改革工作推进情况。会议充分肯定今年以来改革工作取得的成效，强调要对标落实上级改革部署，坚持守正创新，践行小切口大撬动思路，树牢改革理念、精选改革课题、优化实施方案、健全工作架构、狠抓落地见效、提炼特色经验、积极向上争取支持，善于运用改革创新破解发展难题，努力在各领域打造更多改革亮点、创新成果。

会议强调，要聚焦重大改革抓推进、求突破，紧扣“1396”工作体系，扎实推进深化教育科技人才体制机制一体改革、科技创新和产业创新深度融合改革、重大项目建设要素保障机制改革等牵一发动全身重大改革，切实以系统性改革破解发展瓶颈、激活发展动能、释放发展红利，为乐清市高质量发展提供强有力的改革支撑。

要聚焦小切口改革抓深耕、创特色，坚持问题导向、需求导向、实效导向，从基层感受最直接、诉求最集中的事项入手，以精细化举措破解具体问题、化解具体矛盾，推动改革成效直达企业、惠及群众、赋能基层。

要聚焦营商环境改革抓提质、优生态，以久久为功的定力持续深化营商环境改革，不断优化政务服务、破除市场壁垒、维护公平竞争，努力让各类经营主体消除顾虑、大胆发展，让创新创业的源泉充分涌流。

要聚焦省改革突破奖抓攻坚、争示范，提前谋划布局，发掘培育潜力改革项目，持续强化向上对接，系统梳理现有改革项目，建好备选项目库，实行“一项目一方案”，坚持靶向发力、攻坚克难，全力争创一流改革成果。

会议要求

全面深化改革是一项系统性、整体性、协同性工程，要坚持上下联动、左右协同、全域发力，推动产业、民生、治理、营商环境各领域改革互联互通、有机衔接。要扎实做好已成熟试点经验的制度固化和推广文章，实现从单点突破向整体跃升转变。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委全面深化改革委员会第九次会议召开

记者 朱琼洁、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com