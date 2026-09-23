瑞安市领导开展“暖企心、助企兴”活动 坚守主业、向新而行？以实干实绩为经济高质量发展贡献力量

瑞安发布 2026-09-23 10:48:13

连日来，李剑锋、陈汉存、应希克等瑞安市四套班子领导深入企业生产车间，开展“暖企心、助企兴”活动。

连日来，李剑锋、陈汉存、应希克等瑞安市四套班子领导深入企业生产车间，开展“暖企心、助企兴”活动，实地调研企业生产经营、市场拓展、科技创新等情况，倾听企业诉求、破解发展难题，助力企业稳经营、强创新、拓市场，为瑞安市经济高质量发展注入强劲动力。

瑞安市委书记李剑锋赴汀田街道、东山街道开展“暖企心、助企兴”活动。

在浙江科尔泵业股份有限公司，李剑锋走进生产车间和产品展厅，详细了解研发制造、市场订单等情况。这家创建于1981年的企业，四十余年只专注于离心泵一件事，如今是国家级专精特新“小巨人”企业，自主研发的海水淡化高压泵填补了国内空白。得知“企二代”已参与企业经营管理，李剑锋勉励他要传承好专注实业的精神，向新而行、接续奋斗，加强人才团队建设，依托创新平台攻克更多关键技术，以精益求精的匠心做好产品，加快开拓新的市场空间。

随后，李剑锋来到温州瑞榕汽车零部件制造有限公司、浙江旭众汽车部件有限公司。瑞榕的新款空气干燥筒占据高端卡车市场80%份额，目前在开发适配新能源乘用车的产品；旭众产品主打欧美出口市场，如今在手订单充裕，正积极打造智能化生产车间。李剑锋希望企业家顺应汽车产业电动化、智能化发展趋势，在各自赛道上做专做精、做优做强；属地和相关部门要主动解决企业在建项目的施工难题，做实基础配套和要素保障，推动项目早建成、早投产、早见效。

李剑锋强调，瑞安经济的根基在实体、活力在企业、后劲在创新。当前正值转型升级关键期，广大企业要保持战略定力，坚守主责主业、深耕细分领域，锻造硬核竞争力；要持续加大研发投入、推动产品迭代升级，更好开拓国内国际两个市场。各地各部门要始终把企业冷暖放在心上，对反映的困难问题实行清单管理、闭环落实，让广大企业家心无旁骛创新创造，政企携手把经济高质量发展的步子走得更稳更实。

瑞安市委副书记、瑞安市长陈汉存赴安阳街道、仙降街道、陶山镇等地开展“暖企心、助企兴”活动。

陈汉存一行先后来到五洲汽车商贸集团、浙江中远鞋业有限公司、浙江时代铸造有限公司等企业，详细了解企业生产经营、技术创新等情况，认真倾听企业发展诉求，现场协调解决实际困难和问题。陈汉存鼓励企业要坚定发展信心，抢抓发展机遇，深耕主业、练好内功，抓实人才引育留用，持续提升核心竞争力，不断拓展市场空间，为瑞安市经济社会高质量发展贡献更多力量。

陈汉存强调，有关部门和属地镇街要牢固树立“服务企业就是服务发展”理念，主动靠前服务，回应企业诉求，畅通政企沟通渠道，精准落实各项助企纾困政策措施，做实做细企业全生命周期保障工作，为企业持续健康发展创造更好环境。

瑞安市人大常委会主任应希克赴曹村镇开展“暖企心、助企兴”活动，先后走访浙江惠利机械有限公司、曹村镇为农服务中心、瑞安市冠立机车部件有限公司，实地了解企业生产经营、市场拓展、科技创新和人才队伍建设等情况，面对面倾听诉求、点对点答疑释惑，现场研究协调企业发展面临的困难问题。

应希克勉励企业要坚定发展信心，把握发展机遇，聚焦主责主业，不断提升核心竞争力，积极融入瑞安发展大局；相关部门要持续增强服务意识、提升服务能力，为企业发展提供一流环境和有力支撑，共同推动民营经济高质量发展。

何志友、项金敏、戴铭、金建宇等瑞安市领导也分赴各地开展“暖企心、助企兴”活动。

来 源：瑞安发布

原标题： 市领导开展“暖企心、助企兴”活动 坚守主业、向新而行？以实干实绩为经济高质量发展贡献力量

记者 陈豫州、潘敏洁、陈峥、孙凛

本文转自：温州新闻网 66wz.com