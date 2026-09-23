瑞安市经济运行分析专题会召开 全力以赴奋战三季度 夺取全年胜
9月22日，瑞安市经济运行分析专题会召开。瑞安市委书记李剑锋强调，瑞安市上下要坚定信心，攻坚冲刺，做到措施再细化、行动再提速，全力以赴奋战三季度，夺取全年胜。
瑞安市委副书记、瑞安市长陈汉存主持会议。瑞安市领导朱建芳、林朝进、何志友、陈伟锋、陈寒艳、戴铭、金建宇等参加会议。
会上，有关部门和重点镇街汇报今年以来经济运行情况和下阶段重点任务；瑞安市领导部署分管领域有关工作。
李剑锋指出，思想上要“全面紧起来”。今年以来，瑞安市经济运行总体平稳，干部队伍冲劲十足，发展韧性持续显现。瑞安市上下必须坚定信心、保持定力，以更实举措攻坚三季度。行动上要“全速冲起来”，精准施策。要聚焦重点领域，着力补短板、强弱项，争亮点、创优势。要大抓项目，全力攻招商、攻要素，以“啃硬骨头”的韧劲破解难题。要抓实助企服务，及时解决企业反映的困难，推动惠企政策兑现落地，督促企业守牢安全生产底线。
李剑锋强调，责任上要“全员扛起来”。要做好企业督导服务，瑞安市领导带头深入一线，各部门全力支持、主动帮扶，各乡镇（街道）扛牢属地责任，解决企业诉求，破解项目建设卡点；要强化前瞻布局，坚持“一手抓冲刺、一手谋明年”，系统谋划明年项目、举措和目标，以工作的主动性赢得发展主动权，奋力交出高质量发展优异答卷。
来 源：瑞安发布
记者 周小玲、孙凛
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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