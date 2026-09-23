平阳县委书记孟晓斌督查坡南历史文化街区文旅项目建设并检查节前文旅安全工作

平阳发布 2026-09-23 10:50:10

9月22日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳镇，督查坡南历史文化街区文旅项目建设并检查节前文旅安全工作。

9月22日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳镇，督查坡南历史文化街区文旅项目建设并检查节前文旅安全工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于文旅工作的重要论述和安全生产的重要指示精神，始终围绕“一红三南五里”脉冲式打法，持续用力抓项目攻坚，久久为功促品质提升，持续擦亮平阳文旅品牌，助推县域经济高质量发展。

孟晓斌先后来到坡南黄龙璀丽·枕水居酒店、云乐湾综合体、平阳百货“龙山集”、岭门山高端餐饮集群、坡南历史文化街区二期等项目现场，一路走、一路看、一路问，详细了解项目进展、运营筹备、文旅活动策划、安全举措落实等情况，并叮嘱相关负责人统筹抓好节日期间风险防范、服务保障、应急值守等各项工作。

在随后召开的座谈会上，孟晓斌认真听取有关工作汇报，对坡南历史文化街区前期建设运营取得的成效给予肯定。他指出，近年来，街区依托脉冲式打法初步打响了品牌，人气商气加快汇聚，消费活力不断释放，要乘势而上、接续奋斗，紧盯时间节点抓攻坚，聚焦品质细节促提升，丰富文旅业态聚人气，全力推动街区建设运营再上新台阶，为平阳县文旅产业高质量发展注入新动能。

孟晓斌强调，要深化脉冲式打法，锚定目标、迭代跃升，放大延伸节点活动效应，不断赋予街区新活力、新内涵，始终保持旺盛生机与蓬勃活力。要深化微改精提，提速项目建设，滚动做好节点提升，注重经济效益，持续提升街区品质，让坡南历史文化街区既有“面子”更有“里子”。要深化整街运营管理，统筹抓好运营定位、业态优化、活动开展、街区管理、社群关系，做到系统谋划、整体推进，实现街区运营管理规范化、精细化、长效化。要深化在地文化集成，推动街区从烟火气向人情味延伸、从有文化向能活化提升、从聚人气向聚商气转化、从老味道向新鲜感迭代，不断丰富街区文化内涵和消费体验。要深化指挥部运行，充分发挥坡南历史文化街区保护建设分指挥部统筹协调作用，推动资源倾斜导入，强化要素保障支撑，整合各方力量，形成上下联动、齐抓共管的工作格局。

平阳县领导蒋中梁、钱况、杨启杰参加督查和座谈会。

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原标题： 孟晓斌督查坡南历史文化街区文旅项目建设并检查节前文旅安全工作

记者 徐远虑、鲍思冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com