数贸会核心主题馆独立参展 麦田能源何以成“唯一”

温州日报 2026-09-26 08:59:02

数字贸易主题馆是第五届数贸会的核心展馆，麦田能源股份有限公司是唯一一家在这里拥有独立展位的温企。数贸会开展以来，75平方米的展位里，询价的、了解产品特点的客商络绎不绝，人气并不逊色于周边的展商。

温州网讯 数字贸易主题馆是第五届数贸会的核心展馆，麦田能源股份有限公司是唯一一家在这里拥有独立展位的温企。数贸会开展以来，75平方米的展位里，询价的、了解产品特点的客商络绎不绝，人气并不逊色于周边的展商。

而它的周边，是宇树、deepseek、曦望、曦诺未来等杭州“六小龙”“新八骏”和其他多家硬核科技企业，展出的是量产载人变形机甲、原子矩阵中性原子量子计算机等一大批全球首发、行业首展的前沿创新成果。

作为一家逆变器及储能系统制造商，麦田能源何以成为这个唯一？

据数贸会组委会信息，主题馆既全景展示“模型+算力+电力”出海全产业链，也展示数字技术在生产、办公、城市治理、民生健康等领域的落地成果，呈现技术向产业价值转化的现实路径。

“首先是我们的产品、技术应用和市场拓展，高度契合主题馆的定位。”麦田能源副总经理、首席运营官彭健说。他向记者展示了户用、商用两套产品，“并网逆变器把光伏板发出来的直流电，转换成和电网同频同相的交流电，用户可以直接用电、向外卖电，也能通过连接的储能设备储电。”整个过程全都是大数据在跑，Fox clound云平台、AI工具在管理，麦田能源产品在90多个国家和地区的订单、交付、产品安装、售后运维等都由它们托底。AI还会帮用户自动合理用电和卖更多的电赚更多的钱，这套方案果然很有吸引力，路过的观展人群也纷纷聚拢过来一起听着展示讲解。

企业耀眼的出海业绩也是重要因素。企业业务涵盖90多个国家和地区，境外收入占比超过95%，成为“温州制造”出海的“金名片”。根据标普全球（S&P Global Energy）数据，麦田能源2025年全球户用储能市占率排名第一。2026年上半年公司全球户用储能出货量继续位居第一，欧洲户用储能市占率位列第一。仅2026年上半年，公司逆变器、储能电池产量就分别达到80万台、150万台，累计销量、营业收入与利润均已超过2025年全年。截至2025年底，麦田能源的云平台已连接全球超过100万户家庭，“公司AI团队目前已经超过150人，还在继续加大投入，让AI为AI工作。”彭健说。

麦田能源是温州近年来发力新能源产业的代表企业。据温州新能源产业今年上半年的“成绩单”，1月-6月全市新能源产业规上工业增加值达253.8亿元，同比增长12.6%。据市统计局数据，今年1月-8月，以电动载人汽车、锂电池和太阳能电池三类产品为代表的温州“新三样”产品出口同比增长125.7%，出口额1787.5亿元，同比增长3.7%。

来 源：温州日报

原标题： 数贸会核心主题馆独立参展 与“六小龙”“新八骏”同场 麦田能源 何以成“唯一”

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com