温州日报 2026-09-25 09:56:34

当“来温州，跑世界”遇上“你行的”，2026温马的故事刚刚开场。记者昨从温州马拉松组委会了解到，2026温州马拉松与国际运动品牌阿迪达斯正式达成合作。这是温州马拉松创办以来首次牵手全球顶级运动品牌。

温州网讯 当“来温州，跑世界”遇上“你行的”，2026温马的故事刚刚开场。记者昨从温州马拉松组委会了解到，2026温州马拉松与国际运动品牌阿迪达斯正式达成合作。这是温州马拉松创办以来首次牵手全球顶级运动品牌。

作为全球知名运动品牌，阿迪达斯长期深耕马拉松等路跑赛事领域。此次合作将为2026温马带来更专业的赛事装备、更丰富的跑者服务与更具活力的赛事体验。阿迪达斯将把其在国际顶级马拉松赛事中积累的运营经验与产品科技注入温马，全方位提升跑者体验。

2026温州马拉松将于11月22日（周日）上午7:00在温州世纪广场鸣枪起跑，终点设于温州国际会展中心。赛事设马拉松（42.195公里）和半程马拉松（21.0975公里）两个项目，总规模18000人。其中马拉松项目5000人、半程马拉松项目13000人。

赛事报名通道已于9月24日17:00关闭，组委会透露，抽签环节将于本月底进行，具体时间等待组委会官宣。

来 源：温州日报

原标题： 温州马拉松首次牵手全球顶级运动品牌

记者 马真正

本文转自：温州新闻网 66wz.com