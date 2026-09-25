温州日报 2026-09-25 08:49:00

9月24日，2026温州金秋文旅消费季新闻发布会举行，我市集中发布金秋文旅系列活动及惠民促消费举措，围绕“山海相约 秋韵温州”主题，从文旅、体育、商务等维度精准施策，让市民游客感受“世界的温州，来了都说好”。

温州网讯 今年中秋与国庆仅相隔三个工作日，“请3休13”的拼假方案催生出近年少有的超长旅行时间“窗口”。面对这一文旅消费黄金期，温州如何接住流量、撬动“双节经济”？

9月24日，2026温州金秋文旅消费季新闻发布会举行，我市集中发布金秋文旅系列活动及惠民促消费举措，围绕“山海相约 秋韵温州”主题，从文旅、体育、商务等维度精准施策，让市民游客感受“世界的温州，来了都说好”。

活动抓住金秋消费旺季机遇，持续加大文旅惠民力度。今秋“一张机票游温州”政策再升级，海内外游客凭7天内抵达温州的机票或登机牌，在温州本地可享78个景区景点免门票、11个景区景点5折优惠和近500家优质商户的消费折扣优惠；温州机票福利还扩展至台州23家重点景区首道门票6折。凭“雁楠飞仙海天游”廊道6家重点景区中任一景区的全价门票可享其他参与景区指定线路或门票6折优惠。同时“滴滴出行”向来温游客推出了总价值超2000万元的出行福利专属优惠券包，游客打车最高折扣达5折；“同程旅行”向来温游客推出了价值2888元的“双节旅行券包”，包括温州游线最高100元的专属红包。

金秋满城好戏连台，双节期间，全市开展500多项文艺活动，布局1000多个“文艺赋美”点位，把舞台延伸至景区、街巷，朔门古港、梧田老街等地街头演艺不断，非遗展演、特色体验让非遗可感可触。潮玩山海同步上新，我市推出39场音乐演艺活动，形成“一地一品”音乐节矩阵，国风体验、剧本杀、威亚飞天秀等新场景扩容，打造38项“海陆空”立体潮玩体系，串联海上运动、低空飞行、沙滩派对等。全域布设40多个市集，涵盖美食尝鲜、非遗好物、特色商品，苍南霞关渔港丰收嘉年华、乐清北塘美食市集、文成“一鱼八吃”、瓯海“青灯市集”、鹿城手账集市等营造沉浸式消费场景。行走课堂启智润心，推出亲近自然、感受科学、探究历史等主题研学产品，涵盖瑞安曹村耕读研学、泰顺乌岩岭“生物多样性”研学、三澳核电科技馆AR全息展示、瓯海龙舟博物馆考古研学、苍南矾山恐龙化石馆等……以更精彩、更实惠、更有诚意的文旅活动，进一步释放文旅消费潜力。

赛事经济热度攀升。国庆期间“浙BA”温州三支队伍共有6场比赛，凭温州、苍南、瑞安主场门票，3日内免收望海楼、中雁荡山、寨寮溪等10家景区首道门票，享雁荡山、百丈漈、乌岩岭等16家景区优惠及100多家商户折扣，温州、苍南、瑞安三个主场每场安排50—100张门票用于“机票换门票”；全市设置105个第二观赛点并配套主题市集，打造“看球赛—逛夜市—游商圈”的完整消费链条。金秋我市还将办好全国武术套路冠军赛、ITF国际网球大师赛MT1000温州站、温州马拉松、文成红枫古道跑山赛、苍南168黄金海岸越野挑战赛等各类赛事，持续放大“世界的温州，来了都说好”的城市品牌声量。

消费市场同步发力。以国家消费“三新”试点城市建设为载体，我市支持推进首批45个“三新”试点项目建设运营，打造鹿城朔门历史文化街区、瑞安“39间”消费创享园等一批“商文旅体”融合的新型场景；举办110余场特色消费活动，如温州人工智能产业博览会、“湾有引力”青龙市集等，推动消费与展会、演艺、赛事深度融合；培育一批“吃购游玩”兼具的新潮品牌，今年以来全市已引进落地温州首店72家，双节期间扬春茶社、休闲潮牌MMLG、鲜食零售几多全等首店集中亮相。同时我市深化消费品以旧换新，已撬动汽车、家电、3C数码等智能化产品消费超115亿元，惠及135万人次。

作为近年来持续出圈的文旅目的地，双节期间，文成全面焕新“百丈漈武侠大会”核心IP，游客领取《百丈漈侠客修行手册》即可开启闯关式修行之旅，沿途实景演艺NPC互动飙戏，中秋还新增月宫主题节目；看《伯温出山》沉浸式原创音舞诗画剧，该剧融合话剧、诗词吟诵、歌舞与激光光影等多种形式，还可逛刘基庙祈福民俗、打卡“墨镌风骨”书法展；“好吃文成”美食系列推出“来珊溪吃鱼头”烹饪大赛、白露尝新节、畲味百家灶、红枫潮玩美食节、湖畔晚风市集等，让游客尝遍山野风味。此外，铜铃山“精灵庆典”、龙麒源人鱼之约、低空飞行嘉年华、畲乡云海露营等配套活动同步上线。

来 源：温州日报

原标题： 票根惠游+好戏连台+潮玩山海！温州启动2026金秋文旅消费季

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com