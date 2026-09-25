温州日报 2026-09-25 09:56:34

秋风起，蟹脚痒。中秋家宴的餐桌上，肥美的大闸蟹如约登场。记者走访温州市场了解到，今年大闸蟹主产区丰产，货源充足带动行情下行，温州市场蟹价较去年整体回落，市民可提早品鉴秋蟹风味。

温州网讯 秋风起，蟹脚痒。中秋家宴的餐桌上，肥美的大闸蟹如约登场。记者走访温州市场了解到，今年大闸蟹主产区丰产，货源充足带动行情下行，温州市场蟹价较去年整体回落，市民可提早品鉴秋蟹风味。

兴文里水产商户马小伍主营大闸蟹生意多年，店内货源来自江苏固城湖。店内水缸里，蟹壳青亮、蟹爪有力的大闸蟹生龙活虎。“今年上市比往年早了十天，价格则较往年回落15%左右。”马小伍介绍，当前市场售价：1.8两母蟹50元/斤，3两母蟹80元/斤；2.5两公蟹45元/斤，3两公蟹50元/斤。

市场里，不少市民趁着蟹季开市来选购尝鲜。一位市民拿起母蟹掂了掂分量：“孩子爱吃螃蟹，先买两只回家尝尝鲜。”

9月24日，市民正在超市货柜旁选购大闸蟹。邓帆慧 摄

民间素有“九月圆脐十月尖”的品蟹老话，马小伍解释，眼下母蟹蟹黄充盈、肉质清甜，正是尝鲜好时机；公蟹蟹膏目前饱满度约八成，待到10月中下旬霜降之后，蟹膏丰腴如玉，口感将达到最佳状态，届时才是公蟹的黄金食用期。

今年蟹价走低，背后是全国主产区养殖形势向好。江苏作为大闸蟹核心产区，今年蟹苗投放量高于往年，养殖过程平稳，没有重演去年高温天气造成大规模死蟹的情况，亩产量迎来提升。同时多地出台养殖扶持政策，通过地租减免、标准化池塘改造等招商举措，吸引南方成熟的养殖技术、人才、资金与蟹苗资源向北转移，全国市场货源供给充足。

温州市水产批发交易市场监测显示，当前大闸蟹部分规格价格已经小幅下调。国庆过后市场供应量将持续攀升，日销量有望突破7000斤，迎来全年销售高峰。

作为大闸蟹标志性品类，阳澄湖大闸蟹今年开捕时间备受关注。苏州市阳澄湖大闸蟹行业协会发布消息，2026年度阳澄湖大闸蟹定于9月28日正式开捕，开捕时间晚于中秋，因此无缘今年中秋餐桌。温州专营阳澄湖大闸蟹的商户徐文洪介绍，阳澄湖大闸蟹产量预计较去年有所增长，品质同步提升，预计首批捕捞量大约3000至4000斤。虽然阳澄湖大闸蟹还未开捕，但线下商超、线上平台已经启动蟹券预售。盒马平台上，“4两公、3两母”组合阳澄湖大闸蟹券售价688元，规格更高的“6两公、5两母”礼盒券定价2588元。

值得注意的是，眼下市场正处于新老货源交替阶段。不少消费者容易混淆“六月黄”与成熟大闸蟹。俗称童子蟹的“六月黄”，是指尚未完成最后一次蜕壳的大闸蟹，是夏季限定品类；秋日上市的大闸蟹，则完成全部蜕壳，肉质风味完全成型，目前“六月黄”市场均价约45元/斤。业内人士提醒，消费者可根据上市时令、蟹壳硬度、蟹膏蟹黄饱满度等加以区分，按需选购。

来 源：温州日报

原标题： @温州吃货 吃蟹季来了！大闸蟹丰产价降

记者 邓帆慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com