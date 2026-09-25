温州日报 2026-09-25 09:56:33

昨天，龙湾区2026年“我们的节日·中秋”暨“跑单人的5号餐”老乡宴活动在龙湾区新时代文明实践活动中心开展。活动由龙湾区文明中心主办，聚焦新就业群体需求，通过暖心聚餐、联欢互动、民俗体验、便民服务等形式，让外卖骑手、快递员等感受传统文化魅力，增强城市归属感。

席间游戏互动。受访对象供图

温州网讯 昨天，龙湾区2026年“我们的节日·中秋”暨“跑单人的5号餐”老乡宴活动在龙湾区新时代文明实践活动中心开展。活动由龙湾区文明中心主办，聚焦新就业群体需求，通过暖心聚餐、联欢互动、民俗体验、便民服务等形式，让外卖骑手、快递员等感受传统文化魅力，增强城市归属感。

当天的中秋专场老乡宴温情开席。作为龙湾区“18℃文明实践暖三新”项目的核心载体，“跑单人的5号餐”为新就业群体代表、好人工作室代表等群体备下地道乡味。宴席以永强地区传统“八盘八”桌餐为基础，搭配桥墩月饼等中秋特色美食，大家围桌共品温州味道，在忙碌的工作间隙放松身心，共庆中秋佳节。

活动现场同步举行“微心愿”兑现仪式，百盛联合集团志愿服务队精准认领心愿，将暖心物资送到5名新就业群体代表手中，切实满足其实际需求。活动还向10名好人工作室代表、优秀志愿服务团队代表赠送月饼，向长期投身文明实践和志愿服务的先进典型致以节日问候。场外“礼行四季”文明实践市集同步开放，电动自行车维修、爱心缝补、免费理发、法律咨询等公益摊位一字排开，非遗糖画、书法扇子等民俗体验吸引不少人驻足，大家在沉浸式互动中领略传统文化魅力。

据了解，“跑单人的5号餐”项目每月5日定期供应乡味餐，每季度和节假日另外还举办宴会，配套提供公益课程、法律维权、物资支持及“微心愿”认领等惠民服务，推动服务从“暖胃”向“暖心”升级。

来 源：温州日报

原标题： 龙湾：乡味宴席暖“新”人

记者 陈圆圆 通讯员 侯墨晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com