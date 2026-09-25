倒计时3天！鹿城西片医疗新地标，打造舒适就医新场景
温州新闻网 2026-09-25 09:01:28
温州网讯（通讯员 黄筱筱） 2026年9月28日，温州市中心医院新院区（双屿院区）即将全面启用。
新院区地处鹿城路主干道，交通便捷，总占地57亩、建筑面积约14.3万㎡，由互通互联的住院楼、门诊医技楼、行政科研楼三大主体建筑组成。全新升级的就诊空间、温馨病房与无障碍便民设施，将大幅优化就医体验。
这座三甲综合医院投用后，将补齐鹿城西片优质医疗短板，辐射近30万常住居民，破解区域“看病远、看病难”痛点，进一步完善浙南医疗布局。
交通tips：
温州市中心医院双屿院区配套建设院内停车场，另外开通了院区专属接驳专线，串联杨府山分部、百里坊院区、双屿院区，方便市民跨院就诊。
公共交通方面，距离院区最近的站点为下寅站，途经101 路、105 路、14 路、98 路、B106 路、28 路、5 路、10 路、B103 路、55 路、59 路、160 路、37 路、111 路、58 路；也可前往吾邻路口BRT换乘站，搭乘B1路、B1路区间、B105路抵达。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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