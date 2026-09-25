潮新闻 2026-09-25 09:56:34

近日，温州市全域幸福河湖建设成效媒体通报会召开。近三年，温州累计新建滨水绿道1014公里，打造亲水节点286个，15分钟亲水圈覆盖率提升至97%。“水清、岸绿、景美、人和”的幸福河湖图景照进现实。

近日，温州市全域幸福河湖建设成效媒体通报会召开。近三年，温州累计新建滨水绿道1014公里，打造亲水节点286个，15分钟亲水圈覆盖率提升至97%。“水清、岸绿、景美、人和”的幸福河湖图景照进现实。

泰顺文祥湖。温州水利局供图

据介绍，温州高位谋划、系统推进，出台《温州市全域建设幸福河湖行动计划（2023—2027年）》，敲定五年建设蓝图。三年来，全市10个县（市、区）入选省级幸福河湖建设项目，获省级补助4.8亿元，撬动地方投资27.7亿元，瓯海、瑞安获评省级建设成效显著县，斩获3000万元省级激励资金。

在具体建设上，温州立足山海兼具的地域特色，推动12个县（市、区）量身编制县域建设规划，全市形成“一心引领、三区特色、四带品牌、八大主题、百网千溪”的幸福河湖建设发展体系。同时，搭建“党政主导、水利牵头、部门协同、社会参与”工作体系，打破区域与部门壁垒，统筹多方力量破解跨领域治水难题，形成全市一盘棋的治水格局。

平阳顺溪。温州水利局供图

今年是河湖长制实施十周年，温州以机制创新激活河湖治理内生动力，推动治水从阶段性整治转向常态化长效提质。全市建成市、县、乡、村四级全覆盖河长体系，出台系列工作规程与履职制度，创新推行民间河长地方标准，培育多支民间护河队伍，月均活跃民间河长近3000名，构筑全民护水治水新格局。

同时，温州靶向破解河湖管护痛点，开展多条流域生态整治、环境提质等专项行动，建立问题闭环整改机制。在全省率先出台水利领域生态损害赔偿办理指南，以永嘉砂石侵占河道赔偿典型案例为抓手，严厉震慑水事违法行为，以法治力量守护河湖生态底色。

平阳顺溪。温州水利局供图

此外，温州深挖水文化价值，推动水旅融合、水岸兴业，培育多个省级水旅、水文化优质项目，激活河湖共富动能。平阳、泰顺等地创新探索“先运营、后建设”“景产融合”等特色发展模式，盘活闲置滨水资源，培育文旅新业态，壮大村集体经济、带动群众就业增收，为全市幸福河湖富民转化提供鲜活样板。

温州市水利局相关负责人介绍，下一步，温州将持续锚定生态优先、绿色发展理念，深化河湖长制落地见效，补齐治水短板、提升河湖品质、擦亮特色品牌，持续释放河湖生态、民生、经济价值，全力打造全省全域幸福河湖示范样板，让江河安澜、水岸共富成为温州生态发展的鲜明标识。

来 源：潮新闻

原标题： 家门口遇见幸福河湖 温州15分钟亲水圈覆盖率达97%

记者 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com