温州日报 2026-09-25 08:55:59

9月24日，名古屋亚运会泳池大战还在继续，温州选手依然保持着“日日有金牌”的稳定节奏。当天，温州泳将收获两金，均来自接力项目，目前温州选手亚运会金牌数已经上双——达到10枚。

温州网讯 9月24日，名古屋亚运会泳池大战还在继续，温州选手依然保持着“日日有金牌”的稳定节奏。当天，温州泳将收获两金，均来自接力项目，目前温州选手亚运会金牌数已经上双——达到10枚。

男子4×100米自由泳接力决赛，由赵家悦、王浩宇、张展硕、潘展乐组成的中国队，游出了3分10秒60的成绩，成功卫冕的同时打破亚洲纪录和赛会纪录，韩国队、日本队分列第二、三名。本场比赛过后，潘展乐的亚运之旅已经收官，他在男子100米自由泳、男子4×200米自由泳接力、男子4×100米混合泳接力、男子4×100米自由泳接力都有出色发挥，最终成就“四金王”。

女子4×200米自由泳接力决赛，温州选手柳雅欣出战第二棒。第一棒李家萍1分57秒78保持领先,第二棒柳雅欣牢牢掌控局面，始终保持领先优势，此后余依婷、李冰洁继续扩大优势，最终中国队以7分49秒37的成绩夺得该项目冠军。在当天上午进行的该项目预赛中，温州选手范亚琦担任第一棒，根据赛事规则，范亚琦同样收获一枚金牌。

9月25日，名古屋亚运会游泳赛事将迎来收官，徐嘉余压轴登场出战男子200米仰泳比赛，已经四金在手的他，将再度冲击亚运会“五金王”头衔，此前他已经在雅加达亚运会和杭州亚运会上连开两家“五金店”。

来 源：温州日报

原标题： 温州泳将再入两金，亚运会金牌数上双

记者 马真正

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