温州日报 2026-09-25 08:47:15

昨天，第五届全球数字贸易博览会在杭州大会展中心拉开大幕，温州39家优质企业组团参展，参展数量全省第三；全省项目集中签约中，温州6个项目总投资102.22亿元，居全省第一。

第五届数贸会迎来观展人潮。王木正 摄

温州网讯 亚马逊、谷歌等国际科技生态龙头企业首次在国家级展会同台亮相，宇树科技全球首款量产载人变形机甲GD01等一批新技术、新产品、新方案全球首发、亚洲首秀、中国首展。昨天，第五届全球数字贸易博览会在杭州大会展中心拉开大幕，温州39家优质企业组团参展，参展数量全省第三；全省项目集中签约中，温州6个项目总投资102.22亿元，居全省第一。

数贸会是我国唯一以数字贸易为主题的国家级、国际性、专业型展会，由浙江省人民政府、商务部共同主办，杭州市人民政府、浙江省商务厅、商务部外贸发展事务局承办。大会围绕“在数贸会遇见AI未来”年度主题，把“人工智能赋能数字贸易”作为主线，设置1个数字贸易主题展馆、6个特色产业展区和1个数贸创新融合展区，集中呈现AI时代数字贸易的基础设施、核心技术、应用场景和未来趋势。

主办方披露，本届展会参展企业突破2000家，人工智能企业996家，55家世界500强企业到场；163个国家和地区的5万余名专业客商注册参会，其中海外客商逾1.2万人，预计带来国际采购清单10.85亿美元。展会期间，主题活动、产业活动、投资贸易促进活动等50场重点活动将陆续举行。

温州此次派出39家优质企业，展位横跨主题展馆、丝路电商、人工智能、数智出行、数智医疗等七大重点展区，总展出面积超过500平方米，参展企业数量居全省第三。丝路电商展区集中了31家温州企业；中国（温州）数安港、中国眼谷、新光谷、云软件谷等重点平台携20家产业企业组团登场，集中展示温州数字贸易和未来产业的最新成果。数智出行、人工智能、数智医疗三个展区各有一家温州企业。核心主题馆中，麦田能源拿下75平方米展位，成为温州龙头企业在主会场的重磅亮相；数链空天展区有4家温州企业同馆展示。

在全省项目集中签约环节，温州6个优质项目签约，方向涵盖低空经济、商业航天、未来通信等前沿赛道，总投资102.22亿元，签约额全省第一。

温州数字贸易的底盘，来自多年培育的跨境电商生态。温州持续健全跨境电商发展体系，推动工业出口百强企业、专精特新企业、高新技术企业及电商企业转型跨境电商，累计培育省级跨境电商出口名牌27个，跨境电商产业园31家，建成活跃海外仓60个。

在数字服务贸易端，温州推进浙南AI内容创作与传播基地，组织梦卜动漫等企业赴北京服贸会、数贸会等展会拓市，助推文化“新三样”出海；“跨境通”平台、“跨境贷”“跨境保”产品、9810出口全链路试点、“集货仓+海外仓”通关模式等配套持续完善，数字贸易服务支撑能力进一步增强。

来 源：温州日报

原标题： 39家温企亮相第五届全球数字贸易博览会

6个未来产业项目签约额全省第一

记者 王木正 通讯员 潘婧

本文转自：温州新闻网 66wz.com