龙港：“人少事多”，如何实现治理效能持续提升

潮新闻 2026-09-25 09:52:30

对龙港而言，这是一道必须答好的治理考题——

作为全国首个不设乡镇、街道的县级市，由市直管102个社区，龙港以常规县域40%的行政编制，服务和管理着40多万常住人口。

面对“人少事多”的现实短板，龙港如何让治理更有效、让群众生活更美好？

“三方协同”激活最小单元

小区是城市治理的最小单元。随着龙港城市化进程的不断深入，一大批城市小区建成交付，传统村落格局逐渐改变为以小区居住为主体，治理的难点、堵点问题逐渐显现。

“具体来说，就是小区治理党建引领力不强，业委会、物业服务企业作用发挥不明显，基层治理力量不足等问题相互交织，致使居民诉求常常‘悬空’。”龙港市委组织部相关负责人表示。

如何破题？龙港将“专业对口”的机关、事业、企业在职干部派到小区作为党建指导员，帮着建阵地，认领“幸福要事”“关键小事”，考核则看居民满意度。同时，开展小区业委会主任培训班、召开小区事务规范化运行推进会，系统推进小区业委会规范化建设。

物业服务好不好，看看星级就一目了然。《龙港市物业服务企业星级评定实施方案》明确20项评定细则，评定结果还作为物业前期招标文件附件，倒逼物业服务企业提升服务水平。

除了提升治理主体能力，更重要的是畅通民意渠道。如今，每月最后一个周日，是社区、业委会、物业公司雷打不动的三方协同接待日。

永泰嘉园小区三方协同接待日活动。龙港市龙江第四社区供图

中央城（南苑）小区就通过这一机制，让民意有了新解法。此前，居民认为暑期游泳池由物业公司管理，存在安全隐患，经三方协同协调后，泳池承包给专业游泳机构运行：业主享受安全环境和优惠课程，小区增加公共资产收入，游泳机构获得稳定客源，实现多方共赢。

多功能广场上居民们跳着广场舞，健身步道上慢跑的身影络绎不绝，休闲绿地里孩童嬉笑玩耍……位于永泰嘉园和华都名园之间的邻里友好公园，曾是两小区之间的一片闲置空地，杂草丛生。属地社区通过三方协同机制，多次召开居民议事会，让社区居民共同出谋划策。“以前推窗看见的是荒草，现在打开门就是公园！”居民们的感慨，道出了龙港社区治理改革带来的真切变化。

今年以来，65个小区累计接待居民7000余人次，收集业主意见建议600余条，围绕改善停车环境、小区财务公开、公共设施维护等6个主题协调解决216个事项。约九成居民需求不出社区就能协调解决。

资源下沉提升供给精度

社区是群众生活居住的空间，也是提供公共服务的重要平台。

位于龙港新城的逸合城一期小区一度没有一处公区，业委会仅能借用物业公司10平方米狭小房间办公。在社区、部门的支持下，小区配套设施短板陆续补齐，打造出3000余平方米的全龄公共活动空间。

如今，小区居民下楼就能体验街舞、瑜伽、普拉提、民乐、声乐、书画、葫芦丝等10多项课程。“多数课程由业主无偿授课，付费课程实行AA制，人均单次低至15元。”在业委会主任金向东看来，这种互帮互助的氛围，比任何硬件改造都珍贵。

为把更多资源、服务、管理放到社区，更好为居民提供精准化、精细化服务，当地统筹政府部门和国企，盘活并推动闲置空间资源下沉。

“银龄食光里”公益老年食堂。共享联盟·龙港 邓雨薇 摄

位于建新路的“银龄食光里”，是温州首家由国企市场化运营的公益老年食堂，能容纳60人同时就餐，既向用餐老人提供优惠，也面向社会开放。

过去，龙港部分老年食堂因资金、场地、管理能力等因素制约，用餐体验参差不一。为破解这一痛点，龙港正通过“一中心+多站点”模式，以“银龄食光里”为核心节点，向周边社区及行动不便的老人家庭配送，逐步建起城区“15分钟老年用餐圈”。

乡村社区则通过“专业社工+志愿服务”融合试点，有效弥补单一治理主体在资源和能力上的不足。入选2026年首批省级重点村的中对口社区，今年引入专业社会组织落地“番育红心”研学营，让社区的番茄规模种植找到农文旅融合的突破口。

关切“一老一小”，同样也关注新就业群体。各社区或打造暖“新”食堂，让骑手在错峰时段也能吃上“热乎饭”；或绘制“骑手友好地图”标注楼栋分布和停车区，并划定专属泊位和休息区。目前，龙港102个小区完成骑手数字化通行改造，全域落地暖心驿站66处，让奔跑者找到“家”的感觉。

下涝未来社区。共享联盟·龙港 邓雨薇 摄

除了场地，开展活动的资金从何而来，也常常困扰着基层社区。在龙港市下涝未来社区，温州众安物业依托集团子公司温州众安未来社区运营管理有限公司，推动物业场地和服务资源与养老、家政、健康、教育等业态融合，为居民在家门口提供“一站式服务”。服务颇受好评，还有效降低社区养老服务行政开支与人力成本每年约15万元。

群防力量“长”成共治生态

一支覆盖城乡、来源多元、运行有序的群防群治力量活跃在渔港、城市街面、工业园区，逐步成为龙港基层治理的重要支撑。

“戴上袖标很光荣。以后送单时看到困难搭把手，看到隐患及时报，既是帮别人，也是帮自己的城市。”9月22日，骑手胡金刚和另外29名外卖快递小哥成为龙港市“蓝心义警”骑手大队的新成员，“服务受益者”也转变为“治理共建者”。

30名外卖骑手、快递小哥加入龙港市“蓝心义警”骑手大队。共享联盟·龙港 金君 摄

不止新就业群体，码头工人、企业员工、人民教师、物业保安、退伍老兵、出租车司机……如今，龙港义警队伍已壮大至100余支、2400余人，累计协助化解各类矛盾纠纷264起、排查整改安全隐患362处。救助落水群众，上报安全隐患，参与纠纷化解，类似的警民协作场景，已成为龙港基层治理中的常态。

“长”出来的群防力量，离不开龙港创新的义警积分制管理机制。义警参与治安巡逻、反诈宣传、矛盾调解等活动可获积分，除了兑换生活用品，还与新居民子女入学、落户、医疗服务等实际需求挂钩。以子女入学为例，2025年以来，已有300多名新居民子女通过父母义警积分获得入学便利。

以社会力量参与为补充，龙港正全面激发基层治理活力。积极推进社会组织孵化基地建设，“公益+就业”工坊带动月均增收1500元；引导行业协会调处纠纷170余件，年均提供就业岗位数千个；慈善精准帮扶6万人次，壹次心帮助未成年人1.5万人次；全域378支志愿服务队集聚着超8.8万名志愿者，全年开展垃圾分类、环境整治、文明劝导等志愿服务活动超5000场次……

“人民城市人民建，人民城市为人民。”基层治理的成效，最终要体现在群众的获得感上——让配套跟上需求又温暖人心，真正解决群众急难愁盼的实际问题，让美好生活看得见、摸得着。

来 源：潮新闻

原标题： 改革看龙港丨“人少事多”，如何实现治理效能持续提升

记者 赵琛璋 谢陈啦 图源：龙港市融媒体中心

本文转自：温州新闻网 66wz.com