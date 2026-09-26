潮启朔门游园会开启
温州日报 2026-09-26 09:01:57
昨天，瓯江月明——中秋国庆潮启朔门游园会在朔门历史文化街区及温州朔门古港考古遗址公园开启。图为海丝打击乐队巡游表演。
温州网讯 昨天，瓯江月明——中秋国庆潮启朔门游园会在朔门历史文化街区及温州朔门古港考古遗址公园开启。图为海丝打击乐队巡游表演。
来 源：温州日报
原标题： 潮启朔门游园会开启
记者 蒋文广
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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