市民赴一场“和月亮碰个头”之约
昨天，湿地阳台“和月亮碰个头”主题体验活动吸引游客前来打卡。
温州网讯 手作区内，手工爱好者低头穿针引线，钩织星月挂件；咖啡区三三两两好友围坐闲谈，烘焙、健身区域同样人气旺盛。昨天下午，湿地阳台旁的全新空间“有时SPACE（译文：空间）”内颇为热闹，不少市民游客早早到场，沉浸式感受这场中秋之约。
在现场，记者看到游客周女士正和好友体验手工项目。她告诉记者，自己特意从台州自驾赶来打卡。“总体体验感还挺好的，又好玩又好拍。”她说。
据悉，有时SPACE是面向温州本土青年打造的非标商业空间，也是温州青年社区从内容活动走向实体落地的重要载体。依托三垟湿地优质生态资源、青年夜校社群基础等，这里打造集运动健康、社交聚会、复合业态、内容运营于一体的青年生活聚场。现代简约的设计自带时尚质感，是热门打卡点位。走出空间，湿地秋景尽收眼底，自然野趣和潮流空间相映成趣。
本次中秋假期，“有时SPACE”推出“和月亮碰个头”主题活动，围绕“青年社交+生活美学”，涵盖咖啡、烘焙、运动、手作、音乐等八大业态，设置蛋黄酥手作、单杠悬挂挑战、星月挂件钩织等体验项目，将传统中秋氛围与新潮青年玩法融合。活动持续至9月27日。
整个空间以月度主题持续更新内容，脱口秀、Live演出、影像展、艺术沙龙轮番上新。场地可灵活调整，适配数十人至上百人的聚会、发布会、分享会等多元场景。旗下“有时商店”则是体验型好物集合店，甄选原创手作、地方风物，持续推出多样手作体验，面向青年与亲子家庭提供治愈的手工体验。
在这里，市民可以点一杯咖啡临窗赏景、安静放空，也可以邀约好友参与沙龙、共创活动。在这片自然松弛的空间里，有时SPACE正以多元的青年生活方式和丰富的节日活动，吸引着越来越多市民游客前来打卡。
来 源：温州日报
记者 张晨 通讯员 许航 刘伟/摄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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