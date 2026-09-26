温籍音乐家好莱坞山下表演 华侨华人中秋晚会全球播出

温州日报 2026-09-26 09:07:13

昨晚，2026“文化中国·月是故乡明”华侨华人中秋晚会在浙江卫视、浙江国际频道及Z视介面向全球同步播出。这场以“根·魂·梦”为情感脉络的晚会，在杭州设主会场，在美国设分会场，并通过云端连线西班牙等地。晚会上，一段来自温籍音乐家的合奏，从大洋彼岸传来，诉说着中秋的乡愁。

温州网讯 昨晚，2026“文化中国·月是故乡明”华侨华人中秋晚会在浙江卫视、浙江国际频道及Z视介面向全球同步播出。这场以“根·魂·梦”为情感脉络的晚会，在杭州设主会场，在美国设分会场，并通过云端连线西班牙等地。晚会上，一段来自温籍音乐家的合奏，从大洋彼岸传来，诉说着中秋的乡愁。

美国分会场，好莱坞山脚下，乐清籍旅美音乐家黄甦、黄鹤兄弟，一把大提琴、一把小提琴，奏响《温州之春》。这首作品由黄甦而作，融合了温州童谣《叮叮当》、中国经典《梁祝》与美国民歌等，中西交汇，乡音扑面。出身乐清音乐世家的黄甦、黄鹤兄弟俩，旅美四十余年，琴声响起时，杭州主会场的家书诵读声与之交织，乡情漫溢。

晚会现场，三封华侨家书被缓缓展读。1959年，一位旅意华侨写道：“身居外邦，风尘劳苦，但想到家中的你们，心里就有了力气。”1991年，一位旅法温州青年念叨着家乡的瓯江和饭菜。再后来，一位旅欧华侨归国创业，誓言“把太阳的光变成电”。从谋生到追梦，从离乡到归根，纸短情长。这组跨越半个多世纪的华侨故事，也为晚会“根·魂·梦”三个篇章铺开了情感底色。

整台晚会，歌舞、戏曲、魔术、说唱、朗诵等多种艺术形式交融。既有童声合唱与民乐描绘诗画江南、百姓安居，也有越剧经典选段与英文版越剧同台展现浙江戏曲大省风采；既有魔术《数演宏图》勾勒浙江“十五五”蓝图，也有中外青年同台彰显文明交流互鉴。旅欧男高音歌唱家蔡大生与女高音歌唱家吴群联袂献唱，将晚会推向高潮。曲终之际，全场掌声雷动，不少观众眼含热泪。

浙江是侨务大省，200多万侨胞分布在180多个国家和地区。温州作为全国著名侨乡，83.6万温籍侨胞遍布世界180多个国家和地区，357个温籍海外侨团分布在全球56个国家和地区。晚会特别设置的驻外使节与海外侨团云端送祝福环节，连接的正是这些散布四海的侨团对家乡的牵挂。中秋夜海内外中华儿女同唱一首歌，歌声寄情，道出游子走遍四海、依旧心系故土的共同心声。

来 源：温州日报

原标题： 温籍音乐家好莱坞山下表演 华侨华人中秋晚会昨晚全球播出

记者 程潇潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com