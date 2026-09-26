国风雅韵醉南塘 印象南塘中秋花船演艺
温州日报 2026-09-26 09:08:33
昨晚，温州印象南塘景区塘河两岸人流渐密。随着一艘装饰华美的花船缓缓驶出，中秋花船演艺主题系列活动正式启幕。以塘河夜色为画布、以国风文化为笔，串联演艺、民俗、夜游、互动等多元场景，为市民、游客奉上了一场传统韵味与时尚活力交融的假日文旅盛宴。
温州网讯 昨晚，温州印象南塘景区塘河两岸人流渐密。随着一艘装饰华美的花船缓缓驶出，中秋花船演艺主题系列活动正式启幕。以塘河夜色为画布、以国风文化为笔，串联演艺、民俗、夜游、互动等多元场景，为市民、游客奉上了一场传统韵味与时尚活力交融的假日文旅盛宴。
湖面上，花船披着璀璨灯光，在水中徐徐前行。船上，国风舞蹈、古风歌舞、国潮歌曲三大差异化主题演出依次登场。舞者衣袂翩跹，歌声随波荡漾，古韵国风碰撞国潮新声，与两岸灯火、水中倒影相映成趣。岸边观众或驻足观赏，或举起手机记录，桨声灯影间，不时响起掌声与喝彩。泛舟赏月、临水观演，游客在流动的塘河夜景中尽享团圆佳节的独特韵味。
岸上互动同样热闹。塘河夜画猜谜、投壶等传统民俗引得游客纷纷参与，身着汉服的市民穿行于古色古香的街巷中打卡留影。备受期待的水上飞人特技表演亮相塘河，演员踏浪腾空、凌空翻转，惊险酷炫的动作与温婉静谧的水乡夜景形成奇妙反差，带来动静相宜的夜游观感，现场气氛持续升温。
一河灯火，满城风雅。中秋花船演艺主题系列活动将持续至9月27日,“2026南塘国庆假日聚场”主题活动也将接续推出。
来 源：温州日报
原标题： 国风雅韵醉南塘 印象南塘中秋花船演艺
记者 邓帆慧 通讯员 王梦琪
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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