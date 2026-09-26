温州日报 2026-09-26 09:24:27

本届展会汇聚500余家优质展商、800多个展台，吸引近4.2万名专业采购商到场，现场成交2.5亿元，达成意向订单6.5亿元，成为观察电气产业“向新逐绿”的重要窗口。

温州网讯 为期三天的第四届“中国电器之都”电力产业及新能源展览会日前在乐清会展中心落下帷幕。本届展会汇聚500余家优质展商、800多个展台，吸引近4.2万名专业采购商到场，现场成交2.5亿元，达成意向订单6.5亿元，成为观察电气产业“向新逐绿”的重要窗口。

本届展会以“向‘新’逐绿，‘电’亮未来”为主题，集中展示智能电气、电力装备、光伏储能、充换电及智慧能源等领域的新技术、新产品、新方案，并融入云技术、大数据、物联网、人工智能等数字化技术，科技含量高、产业风向标意义明显。

展会同时为“产学研”融合发展搭建交流平台。温州大学国际教育学院组织23名国际留学生走进展会参观学习、交流调研。展会期间，浙江省电气行业协会还与河南省许昌市电气行业协会签署战略合作协议。

来 源：温州日报

原标题： “中国电器之都”电力产业及新能源展览会闭幕

记者 黄文毅 乐清融媒记者 陈青

本文转自：温州新闻网 66wz.com