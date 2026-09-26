温州日报 2026-09-26 09:30:25

皓月悬空，瓯水映辉，灯影织就浪漫夜。9月25日，温州园博园中秋系列活动璀璨启幕，一场融合国风雅韵与人间烟火的盛宴温情上演。凌空起舞的“嫦娥”、流光溢彩的灯海、沉浸式水上演艺轮番登场，市民游客阖家欢聚，在月色与光影中，共赴中秋团圆之约，尽品传统佳节的诗意与温情。

温州网讯 皓月悬空，瓯水映辉，灯影织就浪漫夜。9月25日，温州园博园中秋系列活动璀璨启幕，一场融合国风雅韵与人间烟火的盛宴温情上演。凌空起舞的“嫦娥”、流光溢彩的灯海、沉浸式水上演艺轮番登场，市民游客阖家欢聚，在月色与光影中，共赴中秋团圆之约，尽品传统佳节的诗意与温情。

“嫦娥”缓缓腾空，在皎洁月色下翩跹起舞。林迎颖 摄

傍晚时分，园博园北园主入口大草坪早已人头攒动，期待声此起彼伏。随着悠扬乐曲奏响，万众瞩目的嫦娥飞天秀惊艳亮相——一袭仙裙飘逸灵动的“嫦娥”缓缓腾空，在皎洁月色下翩跹起舞，衣袂翻飞间宛若月宫仙子降临人间。

“快看！嫦娥真的飞起来啦！”现场小朋友们惊喜欢呼，游客们纷纷举起手机定格美好瞬间。皓月当空、仙子起舞，月光、灯光与粼粼水波交织相融，将传说中的“嫦娥奔月”生动复刻，引得市民连连赞叹，将中秋的浪漫演绎得淋漓尽致。

园区内国风巡游热度拉满。林迎颖 摄

园区内国风巡游同样热度拉满。簪花少年郎一袭粉衫，背负花篓，步履翩跹；七仙女身着华裳，裙袂随风轻扬，身姿曼妙，一颦一笑尽展千年古韵。巡游队伍沿途与游客亲密互动，亲手送上香囊与中秋祝福，欢声笑语间，千年国风氛围感拉满。

“各位客官留步！今儿晚上水上江湖市集开船啦！”晚间，码头边“水上江湖市集”热闹开市，NPC（非玩家角色）船小二热情吆喝，或“船小二”（NPC）热情吆喝，古瓯江码头的市井烟火气扑面而来。游客登船化身古时商旅，随游船缓缓前行，两岸风光徐徐铺展，沉浸式感受瓯江水运鼎盛时期商旅云集、百艺争辉的繁华盛景。

船上NPC全程陪伴讲解、趣味互动，圆月舞、打铁花等精彩节目接连上演，月色、水光、演艺三者交融，浪漫与震撼兼具。带着家人前来体验的李先生赞不绝口：“坐船赏月、看演出、听温州老码头故事，既有氛围感又有文化味，大人孩子都玩得尽兴，这才是中秋团圆最美好的样子！”

据了解，本次园博园双节灯彩巡演、国风演艺等系列活动，将从9月23日持续至10月7日。璀璨夺目的灯海将园区装点成梦幻秘境，市民携家人漫步其间，赏月、观灯、品韵，在惬意温馨的氛围中，共度团圆美满的中秋佳节。

来 源：温州日报

原标题： 嫦娥凌空起舞 国风月色浪漫 园博中秋夜美出圈

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com