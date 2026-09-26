陶慧敏“回家”开唱，南戏故里再续“艺术时光”
温度新闻 2026-09-26 09:32:42
弦音起，晚风轻。今晚7点，“五马·艺术时光”陶慧敏专场在烟火气升腾的“南曲清音”古戏台上举行。
温州网讯 弦音起，晚风轻。今晚7点，“五马·艺术时光”陶慧敏专场在烟火气升腾的“南曲清音”古戏台上举行。
从温州走出的著名表演艺术家陶慧敏作为嘉宾亮相，为往来市民游客献上一桌中秋文艺大餐，也让大家充分感受温州的文旅魅力。
45分钟的表演不仅是“家门口的艺术名家会客厅”，更是艺术家本人的“艺术人生”的回顾，还是陶慧敏的粉丝见面会现场。值得一提的是，本次演出也是温州“中青少三代同台”，以此串联南戏传承脉络，擦亮“南戏故里”城市文化金名片。“五马·艺术时光”作为温州文旅融合潮流IP，由温州市文化广电旅游局主办、温州市文化馆协办，每场活动将邀请不同的温籍明星登台。
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原标题： 陶慧敏“回家”开唱，南戏故里再续“艺术时光”
记者 郑小萍
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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