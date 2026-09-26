温州日报 2026-09-26 09:34:41

中秋期间，温州菜篮子农副产品批发交易市场内一派繁忙，满载蔬菜的货车陆续进场，采购商围拢验货、过秤、装车，流程紧凑有序。

中秋已至，月圆情浓。温州的街头巷尾，处处洋溢着浓厚的节日氛围。随着市民走亲访友、家庭聚餐的需求集中释放，温州“菜篮子”“果盘子”“肉案子”迎来采购高峰。为保障节日市场平稳有序，浙江东日股份有限公司旗下各市场提前谋划部署、统筹调度货源，全力确保农副产品供应充足、品类丰富，保证市民的节日餐桌货丰价稳。

温州网讯 中秋期间，温州菜篮子农副产品批发交易市场内一派繁忙，满载蔬菜的货车陆续进场，采购商围拢验货、过秤、装车，流程紧凑有序。据市场数据显示，近期市场蔬菜上市量日均超2850吨，平均批发交易价格约3.35元/公斤，与去年同期3.97元/公斤均价相比下降约15.61%。牛心包菜、土豆等大众蔬菜价格亲民，批发均价分别为1.84元/公斤、2.14元/公斤。市场负责人介绍，在稳住货源总量的基础上，市场同步抓实价格监测、食品安全与场地生产安全，守住节日民生底线。

温州市水产批发交易市场里，东海开渔带来的新鲜渔获源源不断运抵。档口前泡沫箱堆叠，刚离海的鮸鱼、油带、小黄鱼带着海水凉意，采购商驻足挑选询价，板车在通道来回穿梭。目前市场日均水产供应量约135吨，鮸鱼是当下热销品类，日均销量约15吨（3万斤）。产自嵊泗列岛的鮸鱼品质尤佳，1至2公斤、2.5至3.5公斤、4公斤以上规格，批发价分别约60元/公斤、80元/公斤、100元/公斤。油带、小黄鱼、龙头鱼、鲳鱼等冰鲜水产备货充足。市场方面预测，节假日海鲜价格或将随消费需求小幅波动，节后有望回归平稳。

水果批发交易市场里车流不息，经营户忙着补货理货，采购商对照订单清点货品，节日备货氛围浓厚。当前，市场日均水果交易量约2500吨，整体价格和去年同期基本持平。苹果批发均价8元/公斤，阳光玫瑰6元/公斤，柚子4.6元/公斤，秋月梨7.6元/公斤，蜜桔4元/公斤，时令鲜果品类齐全。市场配套冷库储备有约1200吨水果，可作为应急补给随时投放市场。

市民的“肉案子”供应同样量足价稳。温州市肉类批发交易市场公布的数据显示，市场日均交易量在1300头左右。由于全国猪肉价格持续走低，目前市场白条肉批发交易价格在14—15元/公斤，较上年同期下降约11.7%。中秋、国庆双节期间，市场持续联动经营商户，实时跟踪生猪货源及流通动态，完善货源储备预案，保障猪肉供应充足、价格平稳。

来 源：温州日报

原标题： 月圆情浓温州“菜篮子”稳当

记者 邓帆慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com