中国新闻网 2026-09-26 09:38:00

当地时间9月25日晚，爱知·名古屋亚运会上演百米“飞人大战”。在田径项目女子100米决赛中，年仅17岁的“小孩姐”陈妤颉迎来个人亚运首秀，以11秒06的成绩夺得冠军。

当地时间9月25日晚，爱知·名古屋亚运会上演百米“飞人大战”。在田径项目女子100米决赛中，年仅17岁的“小孩姐”陈妤颉迎来个人亚运首秀，以11秒06的成绩夺得冠军。

陈妤颉。中新社记者 富田 摄

卫冕冠军葛曼棋因伤遗憾止步，提前告别了本次百米争夺，中国队夺金重担落到这名少年选手身上。

今年8月的全国田径锦标赛上，陈妤颉跑出11秒08，创下今年亚洲最好成绩。此次亚运会女子100米预赛中，陈妤颉跑出11秒41，斩获小组第一；半决赛中，她再次跑出11秒41，以小组第二挺进决赛。

此前，面对外界赋予的夺冠热门标签，陈妤颉显得平静。“我只想做好自己，尽量不去在意别人怎么评价我。也许，我会让大家去猜一猜，我到底能在赛场上展现出什么。”

来 源：中国新闻网

原标题： 亚运百米“飞人大战”：“小孩姐”陈妤颉夺冠

记者 李志全

本文转自：温州新闻网 66wz.com