9月25日全国铁路预计发送旅客2234万人次

中国新闻网 2026-09-26 09:52:04

9月25日中秋节，全国铁路预计发送旅客2234万人次，计划加开旅客列车1218列。9月24日，全国铁路发送旅客1713.9万人次，运输安全平稳有序。

记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，9月25日中秋节，全国铁路预计发送旅客2234万人次，计划加开旅客列车1218列。9月24日，全国铁路发送旅客1713.9万人次，运输安全平稳有序。

截至9月25日8时，铁路12306已累计发售中秋国庆假期运输(9月23日至10月8日)期间火车票1.32亿张。从预售情况来看，热门出发城市主要有北京、广州、上海、深圳、杭州、成都、郑州、南京、武汉、西安；热门到达城市主要有北京、广州、成都、上海、南京、杭州、郑州、武汉、西安、长沙；广州至南宁、北京至郑州、北京至沈阳、北京至太原、上海至北京、北京至济南、北京至上海、北京至西安、北京至南京等热门区间客流相对集中。

从余票情况看，9月25日至27日，上海至南京、南京至上海、成都至重庆、大理至昆明、广州至汕头、广州至湛江、广州至南宁、深圳至潮州、上海至北京、广州至长沙等区间余票充足；汕头至广州、上海至合肥、襄阳至武汉、武汉至恩施、武汉至深圳、景洪至昆明、上海至温州、南宁至桂林、西安至成都、西安至兰州等区间尚有余票。9月28日至30日，南京至上海、上海至南京、大理至昆明、南宁至广州、温州至上海、湛江至广州、重庆至成都、北京至上海、武汉至上海、襄阳至武汉等区间余票充足；大同至北京等区间尚有余票。10月1日至2日，南京至上海、大理至昆明、南宁至广州、上海至南京、湛江至广州、汕头至广州、邯郸至北京、重庆至成都、成都至重庆、襄阳至武汉等区间余票充足；佳木斯至哈尔滨、大同至北京、长沙至张家界、衡阳至广州、郴州至广州、潮州至深圳等区间尚有余票。10月6日至8日，上海至南京、南京至上海、上海至北京、广州至南宁、北京至上海、南宁至广州、湛江至广州、成都至重庆、广州至湛江、广州至汕头等区间余票充足。10月3日至5日，大部分方向余票充足。请旅客朋友及时通过铁路12306和车站公告关注加开列车和余票信息。

铁路部门多措并举应对假日客流高峰，在热门方向、区间和时段增加运力投放，落实各项便民利民服务举措，举办丰富多彩的站车文化活动，全力保障旅客平安便捷温馨出行。

哈尔滨局集团公司加开动车组列车46列、普速旅客列车43列，安排动车组列车重联运行275列，在哈尔滨站候车大厅举办“共赴团圆路 文化伴归途”中秋主题文化活动，为旅客的归家旅途增添别样温情。

太原局集团公司加开旅客列车63列，其中动车组列车43列、普速旅客列车20列，在太原至北京西的G380次列车开展“中秋寄美好 温情暖旅途”文化活动，车厢点缀中秋民俗物件，备有茶饮与特色点心、月饼，现场开展中秋民俗知识问答等。

呼和浩特局集团公司加开西安、赤峰、乌兰浩特、开鲁等热门出行方向普速旅客列车10列、鄂尔多斯方向城际动车组列车4列，加开进京夜间高铁10列。

郑州局集团公司加开京津冀、长三角、大湾区等热门方向旅客列车132列，其中夜间高铁51列。西安局集团公司加开热门方向旅客列车145列，其中，动车组列车119列、普速旅客列车26列，安排汉口、成都、青岛等方向动车组列车重联运行36列，加开夜间高铁15列。

上海局集团公司加开旅客列车242列，安排动车组列车重联运行309列，加挂普速车辆85辆，在部分车站、列车上开展中秋民俗文化活动，邀请旅客品尝月饼、制作中秋花灯、趣味问答等。

南昌局集团公司加开赣闽两省前往湘鄂、广深等热门方向以及南昌、福州、厦门至省内各城市间的旅客列车154列，“大美上饶”主题观光列车推出红色主题系列活动，车厢举办全民红歌会、趣味互动活动等，让旅客在红歌传唱和互动体验中重温红色记忆。

兰州局集团公司加开热门方向旅客列车76列，其中，动车组列车64列，普速旅客列车12列，安排北京、上海、广州等方向动车组列车重联运行58列，加开夜间高铁20列。

乌鲁木齐局集团公司加开兰州、和田、喀什、库尔勒、伊宁、乌苏、奎屯、吐鲁番北等方向旅客列车31列，安排伊宁、克拉玛依、博乐、哈密等热门方向动车组列车重联运行29列。

青藏集团公司在部分列车上开展“猜灯谜·赢月饼”活动，营造温馨的节日氛围。

铁路部门提示广大旅客，假日期间铁路客流较大，局部地区和时段可能出现需求“扎堆”情况，铁路部门加强实时监控票额，动态分析铁路客流情况，科学制定售票策略，统筹长短途旅客需求，及时向客流集中的车站投放票额，努力保障旅客假日出行需求。

暂时未买到车票的旅客朋友，建议充分用好铁路12306候补购票功能，最大限度使用60个“日期+车次”的购票组合，选择的组合越多，候补成功率更高，铁路部门将根据候补需求数据及时在客流集中方向增加运力供给，所有新增票额将优先配售给已提交候补购票订单的旅客，选择“接受新增列车”还可进一步提高购票成功率。每个候补购票订单的预付款按候补需求中票款最高的额度计算，候补成功后按实际票款结算。(完)

来 源：中国新闻网

原标题： 9月25日全国铁路预计发送旅客2234万人次

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