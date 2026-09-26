中国新闻网 2026-09-26 09:51:56

爱知·名古屋亚运会游泳比赛25日晚在东京水上运动中心收官。游泳项目当日决出7枚金牌，中国游泳队再夺5金3银2铜。本届亚运会中国游泳队交出30金13银11铜的成绩单，超过上届杭州亚运会28枚的金牌数，创造了参赛历史最好成绩。

在女子50米蝶泳决赛中，中国选手张雨霏以25秒41获得冠军。中国选手吴卿风摘得银牌。日本选手池江璃花子获得铜牌。

对于本次亚运之旅，张雨霏在赛后说，“情绪上有些大起大落，学习到的经验挺多的。”张雨霏夺金后多次流泪，她说，“这十几年的泳池光阴过得太快了，总是会在不经意的某个点想起过去的自己。”

当地时间9月25日，在爱知·名古屋亚运会游泳项目女子4X100米混合泳接力决赛中，由彭旭玮、唐钱婷、张雨霏和余依婷(由右至左)组成的中国队以3分54秒55的成绩夺冠并打破亚运会纪录。图为中国队展示金牌。 中新社记者 崔楠 摄

在男子50米蛙泳决赛中，中国选手覃海洋以26秒68摘金，成功卫冕。中国选手刘俊杰获得银牌。日本小将大桥信获得铜牌。

覃海洋在赛后表示，“成绩上肯定还能更好，不过现阶段已做到了能做到的最好。今后还有很多空间去努力。”

在女子800米自由泳决赛中，中国选手李冰洁以8分24秒02获得冠军，成功卫冕。这是李冰洁本届赛事收获的个人第五金。新加坡选手颜欣慧获得亚军。日本选手梶本一花获得季军。另一名中国选手杨佩琪排名第四。

李冰洁赛后表示，自己目前处在一个向好的趋势。她说：“我在2025年之后，又经历了一个小小的低谷期。这次比赛让我在心态上调整了一些，所有我觉得是一个往上走的、好的趋势。”

在男子200米仰泳决赛中，日本选手西小野皓大以1分56秒42获得金牌。韩国选手李周浩获得银牌。中国选手徐嘉余获得铜牌。另一名中国选手宋伯睿获得第四名。

在男子400米自由泳决赛中，中国选手张展硕以3分41秒28夺冠，刷新赛会纪录，获得本届亚运会个人第七金。日本选手今福和志获得银牌。中国选手费立纬获得铜牌。

作为“05后”运动员，张展硕在赛后说，“我觉得作为年轻运动员，更要敢打敢拼，敢于突破，敢于超越。”

在男子200米蝶泳决赛中，中国台北队的王冠闳以1分55秒05夺金。

在女子4x100米混合泳接力决赛中，由彭旭玮、唐钱婷、张雨霏、余依婷组成的中国队以3分54秒55获得金牌，刷新赛会纪录。(完)

来 源：中国新闻网

原标题： 中国游泳30金收官 创亚运参赛史最佳成绩

本文转自：温州新闻网 66wz.com