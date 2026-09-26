欧盟启动违规程序要求成员国限期落实多项指令
欧盟25日启动违规程序，要求成员国在能源、金融、打击人口走私等多个领域限期落实欧盟指令。
据欧盟委员会当日发布的公告，作为违规程序的第一步，欧盟已向成员国发出正式通知函，要求被“点名”的国家在两个月内予以答复并落实欧盟相关指令。
公告显示，在能源领域，欧盟向除意大利以外的26个成员国发出正式通知函，要求这些国家落实欧盟氢能与天然气脱碳指令，提高清洁氢能和低碳天然气的市场占比。欧盟还向法国、西班牙、荷兰等18个成员国发出正式通知函，要求这些国家落实欧盟优化电力市场指令，扩大用户选择或更换供电商的权限。
在金融领域，欧盟向德国、法国、西班牙、比利时等18个成员国发出正式通知函，要求这些国家落实欧盟反洗钱指令，加大对受益所有人和公司控制架构的信息披露力度。
在打击人口走私领域，欧盟向德国、法国、西班牙、荷兰等20个成员国发出正式通知函，要求这些国家落实欧盟打击人口走私指令，在调查、起诉、量刑等多个环节应对人口走私新型犯罪形式，同时更好地帮助和支持受害者。
此外，欧盟向全部27个成员国发出正式通知函，要求落实欧盟工业和畜牧业污染治理指令，还向多个成员国发出正式通知函，要求落实禁毒、玩具安全、商品维修等领域的欧盟指令。
根据欧盟违规程序，如果两个月后欧盟对成员国的落实情况不满，将发出正式意见书，要求成员国继续整改。如果仍无起色，欧盟将启动诉讼程序，将成员国诉至欧洲法院，届时成员国败诉将被处以罚款。(完)
来 源：中国新闻网
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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