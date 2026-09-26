中国新闻网 2026-09-26 09:55:17

泰国国家旅游局25日在曼谷举办2026“神奇泰国”中秋庆典，以中秋文化为纽带，促进中泰人文交流。庆典是今年“泰中友好月”的重点活动之一。

活动现场。赵婧楠 摄

中国驻泰国大使馆文化参赞杨晓龙、泰国国家旅游局局长塔佩妮、泰国知名演员徐志贤，以及中泰两国旅游业界代表和中国网络达人等出席活动。

杨晓龙参赞在致辞中表示，今年是中泰关系迈向新的“金色50年”的开局之年，两国人文和旅游交流日益密切。旅游正成为连接两国人民、增进理解与友谊的重要纽带。期待双方继续深化交流合作，让“中泰一家亲”焕发新的活力。

塔佩妮表示，中秋节寄托着人们对团圆的期盼。连续第三年举办的“泰中友好月”，为中泰人文交流搭建了平台。泰国国家旅游局希望通过节庆活动和实地体验，让更多中国游客了解泰国，并激发赴泰旅游的兴趣。今年的活动以“疗愈是新奢华”为理念，重点展示泰国的康养、休闲及地方文化体验。

活动现场。赵婧楠 摄

庆典现场，嘉宾挥毫写下中文祝福，泰中歌舞相继上演。徐志贤演唱泰语和中文歌曲，现场还设有月饼制作、传统祈福等体验活动。

庆典结束后，中国网络达人前往白玉大峰公庙参观。9月24日至10月30日，泰国国家旅游局在该庙举办以“同一轮明月”为主题的文化旅游展，呈现中泰文化联系。

活动现场。赵婧楠 摄

据介绍，31名中国网络达人将于9月26日至29日分赴四条主题线路，分别在罗勇府和沙美岛体验海滨康养，在清莱府探访寺庙、体验兰纳文化，在碧武里府和华欣品尝地方美食、参加休闲活动，在甲米和兰塔岛开展自然探索、体验泰式康养。泰国国家旅游局希望通过他们的实地分享，向中国游客展示泰国旅游资源的多样性。

泰国国家旅游局预计，9月25日至10月7日期间，约有25万名中国游客赴泰旅游，带来约115亿泰铢的旅游收入。(完)

来 源：中国新闻网

原标题： 2026“神奇泰国”中秋庆典在曼谷举行

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