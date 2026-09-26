学习强国温州学习平台 2026-09-26 10:01:40

日来，温州市文成县周壤镇依托各村文化礼堂阵地，联动项山村、岙底村、大坑村、外叶村、岭脚村五个行政村，多点同步开展中秋主题文明实践活动。全镇累计200多名村民、青少年及志愿者积极参与。侨雁妈妈志愿服务队全程贴心服务，让侨乡留守群众在家门口欢度团圆佳节。

中秋临近，佳节氛围渐浓。连日来，温州市文成县周壤镇依托各村文化礼堂阵地，联动项山村、岙底村、大坑村、外叶村、岭脚村五个行政村，多点同步开展中秋主题文明实践活动。全镇累计200多名村民、青少年及志愿者积极参与。侨雁妈妈志愿服务队全程贴心服务，让侨乡留守群众在家门口欢度团圆佳节。

在周壤镇项山村文化礼堂，30多名小朋友在侨雁妈妈志愿者的指导下，参与中秋花灯手工制作活动。大家先动手做出一朵朵小花，再将小花装点在花灯表面。经过巧手创作，一盏盏造型别致、色彩鲜亮的花灯陆续成型。

“中秋节快到了，我亲手做了这盏漂亮的花灯，想送给一直照顾我的奶奶。她平日里悉心照料我、处处为我着想，这盏花灯承载着我对奶奶的心意。”参与活动的小朋友郑俊辰说道。

与此同时，岙底村文化礼堂里月饼飘香、热闹非凡。村民和志愿者们齐聚一堂，分工协作。揉面分剂、擀皮包馅、压模脱模，动作一气呵成。大家亲手制作的月饼，还将送到村里困难老人、妇女儿童手中，传递节日暖意。

“这是我第一次参与村里的集体做月饼活动，和邻里乡亲一起动手特别热闹开心。不仅沉浸式体验了中秋传统民俗文化，我们做好的月饼还会分发给村里的困难老人、妇女和儿童，希望能给他们送去温暖与关怀。”村民张女士说道。

周壤镇侨雁妈妈志愿服务队负责人胡红燕说：“本次我们联动辖区五个行政村同步开展中秋主题活动，涵盖灯笼制作、月饼分享、老歌学唱、童绘团圆等内容。希望通过多样的民俗活动，搭建邻里互动平台，让大家在欢声笑语中拉近彼此距离、共叙乡情，真切感受中秋团圆的温情与美好。”

本次中秋系列活动采用“五村联动、一村一品”模式。除花灯、月饼制作外，其他村庄还开展儿童主题绘画、老歌传唱、中秋茶话会，丰富群众节日生活。

作为文成县重点侨乡，周壤镇组建侨雁妈妈志愿服务队，聚焦留守群体关爱服务，以各村文化礼堂为阵地，常态化开展传统节日文明实践活动，把乡村文化礼堂打造成为侨乡群众暖心聚力、共享美好的“精神家园”。

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原标题： 温州文成：村村联动迎中秋 侨雁妈妈伴团圆

作者：陈小乐 王安

本文转自：温州新闻网 66wz.com