温州文成：村村联动迎中秋 侨雁妈妈伴团圆
中秋临近，佳节氛围渐浓。连日来，温州市文成县周壤镇依托各村文化礼堂阵地，联动项山村、岙底村、大坑村、外叶村、岭脚村五个行政村，多点同步开展中秋主题文明实践活动。全镇累计200多名村民、青少年及志愿者积极参与。侨雁妈妈志愿服务队全程贴心服务，让侨乡留守群众在家门口欢度团圆佳节。
在周壤镇项山村文化礼堂，30多名小朋友在侨雁妈妈志愿者的指导下，参与中秋花灯手工制作活动。大家先动手做出一朵朵小花，再将小花装点在花灯表面。经过巧手创作，一盏盏造型别致、色彩鲜亮的花灯陆续成型。
“中秋节快到了，我亲手做了这盏漂亮的花灯，想送给一直照顾我的奶奶。她平日里悉心照料我、处处为我着想，这盏花灯承载着我对奶奶的心意。”参与活动的小朋友郑俊辰说道。
与此同时，岙底村文化礼堂里月饼飘香、热闹非凡。村民和志愿者们齐聚一堂，分工协作。揉面分剂、擀皮包馅、压模脱模，动作一气呵成。大家亲手制作的月饼，还将送到村里困难老人、妇女儿童手中，传递节日暖意。
“这是我第一次参与村里的集体做月饼活动，和邻里乡亲一起动手特别热闹开心。不仅沉浸式体验了中秋传统民俗文化，我们做好的月饼还会分发给村里的困难老人、妇女和儿童，希望能给他们送去温暖与关怀。”村民张女士说道。
周壤镇侨雁妈妈志愿服务队负责人胡红燕说：“本次我们联动辖区五个行政村同步开展中秋主题活动，涵盖灯笼制作、月饼分享、老歌学唱、童绘团圆等内容。希望通过多样的民俗活动，搭建邻里互动平台，让大家在欢声笑语中拉近彼此距离、共叙乡情，真切感受中秋团圆的温情与美好。”
本次中秋系列活动采用“五村联动、一村一品”模式。除花灯、月饼制作外，其他村庄还开展儿童主题绘画、老歌传唱、中秋茶话会，丰富群众节日生活。
作为文成县重点侨乡，周壤镇组建侨雁妈妈志愿服务队，聚焦留守群体关爱服务，以各村文化礼堂为阵地，常态化开展传统节日文明实践活动，把乡村文化礼堂打造成为侨乡群众暖心聚力、共享美好的“精神家园”。
来 源：学习强国温州学习平台
作者：陈小乐 王安
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
票根惠游+好戏连台+潮玩山海！温州启动2026金秋文旅消费季社会09-25
-
温州泳将再入两金，亚运会金牌数上双社会09-25
-
家门口遇见幸福河湖 温州15分钟亲水圈覆盖率达97%社会09-25
-
温州马拉松首次牵手全球顶级运动品牌社会09-25
-
39家温企亮相第五届全球数字贸易博览会社会09-25
-
倒计时3天！鹿城西片医疗新地标，打造舒适就医新场景社会09-25
-
龙湾：乡味宴席暖“新”人社会09-25
-
洞头紫菜月饼和海鸭蛋蛋黄酥走俏，销量超去年三倍社会09-25
-
@温州吃货 吃蟹季来了！大闸蟹丰产价降社会09-25
-
龙港：“人少事多”，如何实现治理效能持续提升社会09-25