年接待游客超百万人次！藏在千年福地里的山村，把慢生活做成了产业

潮新闻 2026-09-26 10:07:01

中秋假期，被道家尊为“天下第十二福地”的永嘉大若岩陶公洞前人流如织。

中秋假期，被道家尊为“天下第十二福地”的永嘉大若岩陶公洞前人流如织。放生池边围满投食祈福的游客，数百尾锦鲤在碧水中翻腾跃动。不远处的山寻茶馆里飘出淡淡的酥香，县级非遗“永嘉酥点传统制作技艺”传承人林乐琼带着6名员工赶制订单，操作台上牡丹、昙花、兔子造型的宋韵酥点一字排开，一天要做200多个款式。桂花、兔子主题的时令款刚出炉就被订走，既有本地企业的伴手礼大单，也有山东等地的散客复购。

陶公洞前的放生池游人如织。受访者供图

这颗小小的酥点，是水云村文旅转型的一个新鲜注脚。从陶公洞前锦鲤翻腾的放生池，到沿街次第铺开的乡村咖啡馆，再到11家特色民宿组成的集群接待区，这座藏在“天下第十二福地”脚下的老村子，正在用一种更年轻的方式，续写千年福地的故事。

水云村。受访者供图

老村子长出新业态

早上八点多，水云村“咖啡一条街”上，榕树下·咖啡已经开门营业。主理人把咖啡机预热好，转身去后头的厨房揉麦饼面团。这是水云村咖啡馆的标配，咖啡机旁边，总摆着麦饼铛。

“麦饼+咖啡”“素面+咖啡”，是水云村独有的乡土跨界配方。村口陶福记的老板娘陈郁琼，很早动了改良的心思。传统永嘉麦饼个头大，一个就能当一顿饭，游客往往尝一口就吃不下了。她把麦饼做成迷你版，掌心大小，梅干菜肉的馅还是老味道，分量减了一半，配一杯手打柠檬茶或特色咖啡，刚好是一份下午茶。“中老年旅游团多，迷你麦饼分量适中，浅尝打卡，喜欢的还能打包带走。”陈郁琼说。这小小的创新，让地道传统小吃摇身一变成了年轻人愿意拍照分享的网红美食。

麦饼+咖啡。受访者供图

沿着农村公路九黄线往村里走，福·咖啡、榕树下·咖啡、花开麦饼……一家接一家的村咖次第排开，各有各的调性。如今全村已有11家乡村咖啡馆，加上11家民宿配套的咖啡角，咖啡成了水云村的新标签。

山寻新中式茶馆的主理人林乐琼，是村里最早做“茶+旅居”模式的人之一。她的茶馆在九黄线上，客流高峰期能同时容纳两三百人品茗。她不满足于只做过路生意，主动联动周边民宿，把下午茶、康养体验和住宿打包成套餐，客人喝完茶不急着走，能住下来慢慢逛。“省内省外的游客都有，慕名过来的。”林乐琼说，和民宿集群深度合作后，引流效果十分显著。

受访者供图

村里还注册了一个宋韵糕点商标叫“云礼”，和本地茶一起入驻各家咖啡馆。这是水云村和永嘉县旅投公司合作的项目，在全省率先把“宋韵糕点”新业态植入文化礼堂。

省级文化特派员胡俊峰担纲的“宋韵文化新高地”项目，也落在水云村。以水云村“和”文化与宋韵为核心，书法、篆刻、音乐、绘画轮番登场，宋韵文化活动一场接一场。咖啡馆里飘出的不只是咖啡香，还有墨香和茶香。

市集里的福地烟火

如果说咖啡馆是水云村的日常，那市集就是水云村的节日。

今年春节期间，水云村沿路的特色市集一摆开，整条街就活了。楠溪麦饼、灯盏糕、糖画、吹糖人、糖葫芦……摊主的吆喝声和游客的笑声搅在一起，香气顺着风飘出老远。腊月二十七，村里还专门举办非遗体验活动，吹糖人的师傅被一群孩子围着，糖稀在手里一拉一吹，几下就变出一只小兔子；做糖画的老师傅勺头一低，金黄的糖丝在石板上蜿蜒游走，龙、凤、蝴蝶，栩栩如生。

到了七夕，市集又换了一副模样。今年的大若岩第四届福地七夕集以“宋韵七夕，缘定福地”为主题，苍穹之蓝的主色调，融入第十二福地的康养文化。整条路线沿溪分布12个打卡节点：竹影拂桥、雾隐松风、水上花市……荷花仙子、花神、状元郎、月老、林教头、马夫等6位NPC穿梭在街巷里，游客走着走着就能“撞”上一段故事。

受访者供图

市集上的内容也丰富，龙泉哥窑、温州瓯绣、黄杨木雕、手工竹编，非遗手作一字排开；宋韵糕点铺里，古方手作的枣泥酥、桂花糕摆得满满当当；系红台边，陶公洞的解签先生化身月老，给年轻人牵红线算姻缘；百子药柜前，温州市中医院的名医坐诊，分享推文还能免费领一杯养生枸杞茶。

入夜后更热闹。瓯剧《白蛇传·游湖》开演，水袖一甩，唱腔顺着水云溪飘出去老远；非遗灯火秀登场时，整条街的人都涌过来，火光映着每个人的脸，明灭之间，千年福地的夜色显得格外生动。

市集不只是卖东西的地方，也是水云村的“客厅”。每逢节庆，村民们把自家的特产摆出来，柿子、板栗、芋头、玉米，都是地里刚收的，游客随手挑几样，价钱不贵，却带着最地道的乡土味。村民陈大伯种了几亩玉米，他说以前农副产品要挑到镇上去卖，现在游客走到家门口，基本都能卖空。

从半日游到住一晚

水云村的民宿，是从2016年开始成气候的。

那一年，村集体引进了“楠溪花开”和“楠溪若舍”两家民宿，茶室、咖啡室、酒吧、会议室一应俱全。村支书陈永忠的想法很实在：“自己先开起来，然后带动村民发展。”他带头盘活闲置资源，挨家挨户上门动员，最后有33户村民以闲置民房入股村集体，连片打造民宿核心接待区。

如今水云村已有11家特色民宿，各有各的风格。楠溪花开院子打理得精致，花花草草种了不少；水元花开是老校舍改造的，有几分怀旧的味道；沄栖花开推开窗就能看见十二峰的轮廓；亚森部落建在十二峰景区里，出门就是山。

这些民宿提供了53个就业岗位，年接待游客突破100万人次。游客们住进去的感受很具体，清晨被鸡鸣叫醒，推开窗是云雾缭绕的十二峰；傍晚沿水云溪散散步，溪水声和虫鸣声此起彼伏；夜里坐在院子里乘凉，抬头能看见密密麻麻的星星。

受访者供图

陈永忠还对接了温州大学音乐学院、县旅投集团等9家单位，组建党建联建共同体，派驻乡镇干部当民宿“红色管家”，把周边村社的资源串起来，统一规划、共享客源，打响“大水云”的文旅品牌。如今的水云村，常住人口从350人增至600人，不少在外打工的年轻人回来了，开民宿、做咖啡、搞旅拍，在家门口就能做事。

村口锦鲤池旁，旅拍摄影师雷佳宇的生意一直不错。他专门守在网红打卡点旁，给游客拍汉服照、锦鲤合影。客人换上一身宋制汉服，往锦鲤池边一站，背后是陶公洞的丹霞崖壁，脚下是游鱼穿梭的清泉，出片效果格外好。“来打卡体验的游客络绎不绝。”雷佳宇说，尤其是节假日，他从早忙到晚，相机几乎没放下过。

福缘阁文创店里，融入陶公洞、锦鲤等本土元素的祈福文创产品摆得满满当当。冰箱贴、钥匙扣、祈福牌，既有观赏性又实用。“这些文创产品既可以留作纪念，也能当冰箱贴日常使用。”店铺负责人陈芳介绍。宋韵文创、汉服租赁、特色旅拍……新项目一个接一个落地，水云村的业态越来越丰富。

5A创建中的水云答卷

陶公洞实行免票政策后，游客量大幅攀升，主力客群集中在30岁到70岁，不少人专程过来康养纳凉、避暑休闲。福建福鼎的游客罗调元说：“这里气候凉爽，是夏日避暑的好去处，楠溪江沿途风景更是美不胜收。”

随着楠溪江创建国家5A级旅游景区进入攻坚决胜期，水云村也在悄悄发生变化。园博会期间，村咖上新饮品、民宿重装打理、摊主备好特产，全村上下都以自己的方式迎接远道而来的客人。

水云村。受访者供图

水云村没有走大拆大建的路子，而是在原有的山水肌理和乡土底色上，一点点加入咖啡、文创、旅拍这些新元素，让老村子长出新模样。

陈永忠说：“随着游客量持续增长，村内餐饮、休闲业态不断完善，宋韵文创、汉服租赁、特色旅拍等新项目陆续落地，为游客带来沉浸式、多元化的夏日文旅体验。”

如今的水云村，已经形成了集文创购物、旅拍体验、汉服打卡、康养休闲于一体的慢生活产业链。游客不再是匆匆逛完陶公洞就走，而是愿意坐下来喝杯咖啡、住一晚民宿、赶一场市集，把半日打卡拉长为一两天的深度度假。

来 源：潮新闻

原标题： 年接待游客超百万人次！藏在千年福地里的山村，把慢生活做成了产业

记者 项锐

本文转自：温州新闻网 66wz.com