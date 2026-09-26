温州日报 2026-09-26 10:35:28

9月25日下午，温州世贸银泰东广场上，30余个摊位陆续支起遮阳棚。一位身着汉服的小姑娘坐在耳穴体验摊位前，医生将一粒粒珍珠状的耳穴贴贴在她耳廓相应穴位上，耳垂与小巧的“珍珠”相互映衬，看上去像一枚装饰。

9月25日下午，温州世贸银泰东广场上，30余个摊位陆续支起遮阳棚。一位身着汉服的小姑娘坐在耳穴体验摊位前，医生将一粒粒珍珠状的耳穴贴贴在她耳廓相应穴位上，耳垂与小巧的“珍珠”相互映衬，看上去像一枚装饰。这些耳穴贴并非摆设，兼具美观与调理功能。这是鹿城区中医夜市的开市首日现场，夜市将持续至9月27日。

本次活动是鹿城区卫生健康局今年以来举办的第三次中医夜市，三天内轮换出诊的医生将达近百人次（各摊位合计），由主任中医师领衔，一批基层名中医轮流出诊。温州医科大学附属第一医院、鹿城区人民医院、鹿城区第三人民医院及全区14家街道社区卫生服务中心组成公立医疗单位方阵，延生堂、固生堂、北京同仁堂、复燕堂、尚善堂医疗门诊部等民营中医机构共同参与。

在现场，年轻群体的需求在本届夜市中体现得尤为明显。南汇街道社区卫生服务中心摊位主打针灸抗衰、内调抗衰与桃花灸；温医大附一院除健康体检与慢病管理咨询外，增设皮肤状态检测与医美咨询，并提供血糖、血压免费测量及肌肉力量评估；北京同仁堂摊位上，除汤药、针灸、小针刀、正骨之外，还列有面部微针美容。

药香是夜市里最自然的导览标识，各摊位设置差异化主题：鹿城三医摊位聚焦心理咨询与睡眠障碍，招牌写着“邀明月·释心结”。30余个摊位各有名号，市民扫一眼招牌便能择路问诊。

药食同源产品成为夜市另一看点。延生堂的罐子里盛着中药棒棒糖，与秋季滋补膏方并排摆在一桌；复燕堂把合香珠串成手串；长生老号现场煮制九制黄精茶饮；共享中药房则设置中药茶饮与文创展位。

“中秋正值夏秋之交，春夏养阳，秋冬养阴。”主办方相关负责人表示，今年的夜市由去年的国庆期间调整到中秋期间举行，意在呼应养阴的节气理念。

来 源：温州日报

原标题： 30余个摊位“摆”进商圈 鹿城区中医夜市中秋开市

记者 张琳 通讯员 陈舒

本文转自：温州新闻网 66wz.com