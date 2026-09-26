倒计时2天！重点专科全线就位，名医精锐聚力启航

温州新闻网 2026-09-26 09:00:00

温州网讯 2026年9月28日，温州市中心医院新院区（双屿院区）即将全面启用。

温州市中心医院作为温州市卫生健康委员会直属的三级甲等综合医院，自建院百余年来始终是浙南疑难重症救治的核心阵地。长期以来，医院在危重症ECMO救治、神经外科、肿瘤全周期诊疗、精准医学、安宁疗护等领域形成了突出的学科优势，是温州区域内承担疑难重症、肿瘤、心脑血管急症、感染病救治任务的核心医疗龙头。

本次全面启用后，急诊医学科、重症医学科、消化内科、肝胆胰外科、肿瘤学科群、神经医学科、心血管内科、呼吸与危重症医学科等一批国家级、省级重点特色专科将全线入驻开放，依托全新的诊疗空间、顶尖的设备配置和成熟的多学科协作机制，为患者带来更优质、高效、便捷的就医体验。

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