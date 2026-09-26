温度新闻 2026-09-26 16:22:02

日前，温州首个公园社交商业综合体——温州GT PLAZA举行开业倒计时亮灯仪式，宣布目前项目招商率达92%，首店品牌超65%、主力店铺占15%。目前项目正在进行内部装修以及招商收尾阶段，预计今年12月底正式开业。

作为绿城中国商业业务高端产品线全国第二个、浙江第一个项目，温州GT PLAZA总体量约10万平方米，坐拥约3万平方米城市公园，以“瓯江之门”为形象，旨在打造融合公园与生活的“都市灵感自然秀场”。项目突破传统购物中心的封闭模式，将商业空间视为与城市互动共生的有机体，通过多层次绿化、观景平台与开放式动线，实现“可逛、可玩、可运动、可社交”的无界复合体验。

在空间设计上，项目打造了无界森园、瓯江之门、自然溪谷、星空意街四大立体公园式场景，让自然生态与商业氛围渗透交融。

无界森园

以层层退台的绿化景观串联地上四层与城市公园，不仅将绿意从地面一直蔓延至屋顶，更巧妙聚合露营、萌宠、滑板、骑行等多元业态，引入EROICA不止骑行、Naturehike露营、Hitoro宠物友好、TURN PRO HOUSE运动空间等品牌，配合CITY SHOW市集活动，让逛街变成在自然中漫游、在公园里运动、全天都能社交的体验。

瓯江之门

位于屋顶，以“门”形建筑意象呼应江心屿双塔的历史文脉，内部更藏有可食用植物餐厅与可观赏植物园，餐厅主打植物创意菜与轻食，消费者可在绿植环绕中用餐，部分菜品直接从种植区采摘上桌，形成“可观、可食、可体验”的植物主题消费场景。

自然溪谷

位于LG（地下空间）的“一里一坊一巷”主题区，以华东首家沃尔玛新一代门店为核心，串联漂亮饭街区与本地风味餐饮，引入电玩城等潮流娱乐业态，营造充满烟火气的年轻力社交场。

星空意街

汇聚西餐、轻食、创意菜等业态，屋顶网球与星畔屋顶相得益彰，构建起日咖夜酒的全时段社交氛围，让瓯江夜风与星空灯火成为温州人最惬意的日常。

品牌阵容方面，项目规划近220家品牌，涵盖零售、餐饮、娱乐、文化等多元业态，重点引入城市首店与旗舰甄选店。目前已签约Moschino、Emporio Armani 7、COSCIA等浙南首店品牌，以及沃尔玛（新型店超市）、UME影院、部落酷玩、魅KTV四大主力店。

餐饮板块汇聚东盛自助料理、雲井·怀石料理、也岭烧肉、podo in podo等特色品牌；国际潮流零售矩阵集结MOSCHINO、EA7、COSCIA、NIKE、ADIDAS、挪客户外等知名品牌；休闲娱乐与生活服务方面，UME影城、BEAUTY CHOICE、TURNPRO HOUSE、肉肉宠物、唐妮的网球馆、名创优品旗舰甄选、乐刻等悉数入驻，满足全年龄段客群消费需求。

作为鹿城广场四期项目的组成部分，温州GT PLAZA将与丽思卡尔顿酒店、丽锦云端大平层、精品办公等业态协同联动，共同构建集居住、商务、休闲、社交于一体的高品质城市生活圈，为瓯江新城注入高端商业与品质生活动能，以公园综合体的创新形态践行“产城人景”深度融合的理念。

来 源：温度新闻

原标题： 温州GT PLAZA即将开业！首店品牌超65%

本文转自：温州新闻网 66wz.com